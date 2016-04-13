Цены на бензин вырастут в ближайшие две недели

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Цены на бензин незначительно вырастут в ближайшие две недели, этому способствует повышение акцизов на горючее с 1 апреля, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Безусловно, факторы акцизов скажутся на незначительном росте. Я думаю, в ближайшие недели две этот рост увидим на АЗС, наверно меньше рубля, может быть, копеек 50. Но в дальнейшем будем следить за котировкой и, возможно, все будет достаточно спокойно с насыщением бензином внутреннего российского рынка", – отметил начальник управления контроля ТЭК Федеральной антимонопольной службы РФ Дмитрий Махонин.

Резких скачков цен на бензин не будет – ФАС

Напомним, Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2016 года повышаются налоговые ставки акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин и средние дистилляты.

Акцизы за литр бензина увеличены на два рубля и за литр дизельного топлива – на рубль. Как считают специалисты, из-за этого рост цен на горючее может составить от 5 до 10 процентов.

Ранее сообщалось, что в результате повышения акцизов цена на бензин может подорожать до 7 процентов, то есть более чем на 2 рубля за литр.

Акциза на дизельное топливо увеличится до 5,3 тысячи рублей, то есть стоимость 1 литра подорожает на 1 рубль. Такая же ставка установлена и на средние дистилляты. По мнению авторов закона, эти меры помогут устранить нарушения, когда продают дизельное топливо под видом средних дистиллятов.