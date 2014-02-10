Талоны на бензин и соцзаправки: к чему приведет подорожание топлива

В России могут ввести нормы потребления бензина

В конце прошлой недели глава Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль сделал ряд интересных предложений касаемо регулирования цены бензина на внутреннем рынке страны. В частности, он выступил с инициативой рассмотреть введение нормы потребления бензина, создание социальных заправок для малоимущих слоев населения и выдачу талонов на топливо. Во всем этом разбирался экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

Союз нефтегазопромышленников России (СНП) - это некоммерческая общественная организация, которая одновременно выполняет роль "рупора" отечественной "нефтянки", а также лоббирует интересы отечественных компаний ТЭК в органах исполнительной и законодательной власти РФ и за рубежом. Все заявления и решения, принимаемые союзом, носят больше консультационный и рекомендательный характер, хотя и являются при этом объективным отражением ситуации, которая складывается на нефтяном рынке России. Поэтому, когда глава союза (кстати, он известен в народе довольно экстремальными заявлениями) делает подобные предложения, то стоит читать не прямой текст, а то, что написано между строк. В данном случае – цена на бензин будет расти, и не на 10-15%, как было заявлено ранее, а, скорее, на все 20%. Если сейчас литр 95-го стоит чуть больше 33 рублей, то к концу года не исключено подорожание до 40 рублей. Хотя, когда цена перешагнет за 35-36, правительство наверняка сделает свой ход и попросит нефтяников снизить цены, хотя бы временно.

О цене на бензин мы еще поговорим, а пока давайте попробуем разобраться, что такое "норма потребления". Если брать в целом, то это некий средний объем продукта, который необходим гражданину каждый день для нормальной жизнедеятельности. И вот здесь ключевая загвоздка – рассчитать ежедневную среднюю норму потребления калорий для человека, мягко говоря, сложно, потому что показатель зависит от пола, возраста, образа жизни и индивидуальных особенностей физиологии. Если транспортировать это на расчет средней нормы потребления бензина, она будет зависеть от автомобиля, региона страны, ежедневного пробега и т.д. То есть если мы рассчитаем среднюю норму по России, то получившаяся цифра явно не устроит многих. Даже в Москве есть люди, которые доезжают 5-10 километров до ТПУ и садятся на метро, а есть и те, кто проводит за рулем 4-5 часов в сутки (половину этого времени – в заторах), и не мыслит дня без автомобиля. Как тут рассчитать среднюю норму, которая удовлетворит всех? С другой стороны, если государство будет субсидировать инициативу и сбросит с нефтяников часть нагрузки, это вполне реально, а может быть, даже и эффективно. Такой непрозрачный намек.

Вопрос социальных заправок для малоимущих слоев населения ввел меня в ступор. Кто считается малоимущим в России? По идее, люди, чей доход находится ниже величины прожиточного минимума, который в РФ составляет 7 429 рублей. По последним данным Росстата, это примерно 20 млн человек. При этом легковых автомобилей в России примерно 37-38 млн. Я практически уверен, что у некоторых граждан, которые относятся к категории малоимущих, автомобиль есть, и во многом именно он являются одним из немногих способов заработать на жизнь, поэтому для них вопрос дешевого бензина жизненно важен. Вот только как понять, где размещать эти самые социальные заправки, и по какой механике (правовой и финансовой) они будут работать? Возможно, упомянутые господином Шмалем талоны на бензин станут очевидным решением, вот только это, опять же, породит ряд проблем: нелегальную продажу талонов, их подделку, спекуляции, мошенничество и многое другое из истории США 20-х – 50-х годов.

Ну а что касается регулирования цен на бензин, то США, Япония, Австралия и страны Европы уже давно отказались от регулирования цены на топливо на внутреннем рынке, и сегодня это удел развивающихся стран – Индии, Ирана, Индонезии, Китая и других. Регулирование цен на бензин со временем ведет к росту инфляции, вынужденному субсидированию беднейших слоев населения, дефициту бюджета и торможению экономического роста. Только путем проб и ошибок достигается "вменяемый" уровень регулирования цены – государственное участие на уровне льгот и субсидий наравне со свободным рынком. А к этому нужно идти годами.

Ну а почему бензин такой дорогой? Я бы сказал, что, по сравнению, скажем, с нефтяной страной Норвегией (под 2 евро за литр), он дешевый. По сравнению с Венесуэлой, где он стоит всего несколько центов за литр, – дорогой. Но в той же Норвегии уровень налогов на человека доходит порой до 70%, а кроме дешевого бензина Венесуэла мало чем может похвастаться в экономическом плане. Если смотреть на структуру цены, то на налоги и акцизы в расчете на литр 95-го приходится порядка 50% цены. Учитывая рост акцизов в текущем году и динамку НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых, привязанный к цене на нефть), то налоговая составляющая в цене уже поднимается выше 60%.

Нефть – это достояние народа, я согласен, но ты ее найди, добудь, переработай, еще и налог заплати (а на налоги с нефтянки, живет все государство), так что нефтяник тоже хочет заработать. Да и посмотрите на экспортную альтернативу, когда перегнать нефть в дизель, уплатить пошлину и отправить его на экспорт в Европу (где на нем ездят все больше с каждым годом) проще, дешевле, а главное, выгоднее, чем делать тот же 95-й для внутреннего рынка.

Так что здесь я на стороне нефтяников. Понятно, что сделать бензин в России дешевле возможно, но для этого государству необходимо предоставить нефтяникам дополнительные льготы, субсидии и налоговые каникулы, что снизит доход бюджета, а это невозможно, пока страна зависима от экспорта нефти. И разорвать этот замкнутый "порочный" круг тоже невозможно. Поэтому и возникают такие вот инициативы с талонами и нормами потребления – если не получается напрямую донести до правительства необходимость более тесного сотрудничества, то приходится искать иные пути.

Константин Цыганков