Проезд в плацкартном вагоне подорожает на 10%

С 2013 года билеты в плацкарт и общий вагон подорожают на 10%

В 2013 году произойдет повышение цен на железнодорожные билеты. Об этом сообщили в Федеральной службе по тарифам.

Стоимость билета в плацкарт и общий вагон поднимется на 10%, в купе и люкс – на 5%. Стоимость СВ останется прежней. Проект приказа уже разработали, теперь его должны утвердить в правительстве.

Ранее стало известно, что проезд на общественном городском транспорте после Нового года не подорожает. По словам заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, некоторые москвичи смогут даже сэкономить на проезде. Наряду с существующим тарифным меню к декабрю разработают новое, которое будет включать такие сервисы, как универсальные карты и электронный кошелек. Это позволит пассажирам тратить меньше времени на покупку билетов и снизить среднюю стоимость поездки для тех, кто часто пользуется общественным транспортом.

Максим Ликсутов пояснил, что повышения тарифов удается избегать за счет роста пассажиропотока и усиления борьбы с "зайцами". Так, количество пассажиров, которые полностью оплачивают проезд на метро, за год увеличилось на 15%. А общее число поездок на наземном транспорте и в подземке будет на 100 миллионов больше, чем в прошлом году.