Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля 2014, 11:46

Экономика

Москва снизила цены на разработку территориальных схем на 13,5%

Фото: m24.ru

Москва снизила расценки на разработку территориальных схем зон развития и отраслевых схем размещения объектов строительства на 13,5%, информирует пресс-служба Москомэкспертизы.

При этом для определения стоимости разработки территориальных и отраслевых схем Новой Москвы будет применяться понижающий коэффициент 0,6.

"Территориальные схемы разрабатываются для территорий зон развития, территорий функциональных зон (в том числе жилых, общественных, производственных, рекреационных), особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в соответствии с Генпланом Москвы, а также территориальных единиц города", - говорится в сообщении.

Проект территориальных схем также включает оценку предпосылок развития территории, ее планировочную организацию, параметры развития и обоснование эффективности предлагаемых решений.

Сайты по теме


цены проекты стройкомплекс Москвы снижение цен Игорь Солонников строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика