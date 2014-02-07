Москва снизила цены на разработку территориальных схем на 13,5%

Фото: m24.ru

Москва снизила расценки на разработку территориальных схем зон развития и отраслевых схем размещения объектов строительства на 13,5%, информирует пресс-служба Москомэкспертизы.

При этом для определения стоимости разработки территориальных и отраслевых схем Новой Москвы будет применяться понижающий коэффициент 0,6.

"Территориальные схемы разрабатываются для территорий зон развития, территорий функциональных зон (в том числе жилых, общественных, производственных, рекреационных), особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в соответствии с Генпланом Москвы, а также территориальных единиц города", - говорится в сообщении.

Проект территориальных схем также включает оценку предпосылок развития территории, ее планировочную организацию, параметры развития и обоснование эффективности предлагаемых решений.