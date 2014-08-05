Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежий воздух

05 августа 2014, 15:02

По московским меркам: Самое большое колесо столицы

цены ВДНХ Сингапур свежий воздух цифры и факты Лас-Вагас По московским меркам

Совместный проект сетевого издания m24.ru и сервиса 2ГИС начинает рассказывать о Москве в цифрах и фактах. Где находится самая короткая улица в Москве? Что за часы, где стрелка весит 50 килограммов? Сколько болельщиков вмещает самый большой стадион столицы? Об этом и многом другом читайте в нашей рубрике "По московским меркам".

Одним из наиболее зрелищных аттракционов, позволяющих с высоты птичьего полета насладиться живописным видом многих городов, является колесо обозрения. Самое высокое колесо обозрения в Москве было открыто к 850-летию столицы на ВДНХ (тогда еще ВВЦ) в 1995 году. Оно возвышается на 73 метра над землей и делает полный оборот за 7 минут. Колесо состоит из 40 кабинок, 32 из которых закрытого типа, 8 — открытого. Стоимость билета в первом типе кабинки составляет 300 рублей, во втором — 350 рублей. Колесо сконструировано таким образом, что может выдержать землетрясение до 9 баллов и порывы ветра до 40 метров в секунду.

Фото: m24.ru

Долгое время лидирующую позицию в топе самых высоких колес обозрения мира занимал Singapore Flyer ("Парящий Сингапур"). Его высота достигает 166 метров. Конструкция этого аттракциона включает в себя 28 капсул, в каждой из которых может поместиться до 28 человек. Посетители получают возможность полюбоваться видом на город, набережную и соседние острова в течение 37 минут — именно столько нужно "Парящему Сингапуру", чтобы сделать круг.

Ссылка по теме

Однако буквально в этому году пальму первенства у Сингапура забрал Лас-Вегас, где в конце марта открылось колесо обозрения High Roller, на 2 метра превысившее своего азиатского "собрата". В аттракционе Лас-Вегаса кабинки стали еще объемнее и вмещают до 40 человек. Что касается стоимости билета, то прокатиться на High Roller в дневное время посетителю можно за 25 долларов, в ночное — за 35 долларов.

В Москве работают четыре колеса обозрения

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать