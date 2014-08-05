По московским меркам: Самое большое колесо столицы

Совместный проект сетевого издания m24.ru и сервиса 2ГИС начинает рассказывать о Москве в цифрах и фактах. Где находится самая короткая улица в Москве? Что за часы, где стрелка весит 50 килограммов? Сколько болельщиков вмещает самый большой стадион столицы? Об этом и многом другом читайте в нашей рубрике "По московским меркам".

Одним из наиболее зрелищных аттракционов, позволяющих с высоты птичьего полета насладиться живописным видом многих городов, является колесо обозрения. Самое высокое колесо обозрения в Москве было открыто к 850-летию столицы на ВДНХ (тогда еще ВВЦ) в 1995 году. Оно возвышается на 73 метра над землей и делает полный оборот за 7 минут. Колесо состоит из 40 кабинок, 32 из которых закрытого типа, 8 — открытого. Стоимость билета в первом типе кабинки составляет 300 рублей, во втором — 350 рублей. Колесо сконструировано таким образом, что может выдержать землетрясение до 9 баллов и порывы ветра до 40 метров в секунду.

Фото: m24.ru

Долгое время лидирующую позицию в топе самых высоких колес обозрения мира занимал Singapore Flyer ("Парящий Сингапур"). Его высота достигает 166 метров. Конструкция этого аттракциона включает в себя 28 капсул, в каждой из которых может поместиться до 28 человек. Посетители получают возможность полюбоваться видом на город, набережную и соседние острова в течение 37 минут — именно столько нужно "Парящему Сингапуру", чтобы сделать круг.

Однако буквально в этому году пальму первенства у Сингапура забрал Лас-Вегас, где в конце марта открылось колесо обозрения High Roller, на 2 метра превысившее своего азиатского "собрата". В аттракционе Лас-Вегаса кабинки стали еще объемнее и вмещают до 40 человек. Что касается стоимости билета, то прокатиться на High Roller в дневное время посетителю можно за 25 долларов, в ночное — за 35 долларов.