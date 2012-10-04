Цены на бензин в сентябре выросли на 2%

Фото: ИТАР-ТАСС

По сравнению с ценами августа в сентябре автомобильный бензин подорожал на 2%, сообщает пресс-служба Росстата. Это связано с сезонным повышением цен из-за осенней страды, а также увеличением количества автомобилей в городах после летних отпусков.

В начале года правительство России заключило договор с нефтяными компаниями об искусственной заморозке роста цен на автомобильный бензин, а в апреле ограничение было снято и стоимость сразу поднялась на 0,7%. В мае 2012 года топливо подорожало на 1,4%, в июне – на 0,2%, в июле рост цен остановился, но в августе опять начал расти.

Напомним, что в середине сентября на московских автозаправках подорожали почти все виды топлива. В зависимости от марки, бензин прибавил в цене от 21 до 27 копеек за литр.

В большинстве стран мира цены на бензин выше, чем в России: так, в США стоимость литра АИ-95 составляет приблизительно 33 рубля, на Украине – 40 рублей, в Болгарии – 54 рубля, в Ирландии – 64, а в Норвегии – 78 рублей за литр. Самый дешевый бензин в Саудовской Аравии – там литр стоит около 5 рублей, в Венесуэле и Катаре – 6,5 рублей, а в Кувейте – 7 рублей.