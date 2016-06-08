На бирже труда появятся персональные кураторы для безработных

У московских безработных появятся персональные кураторы

С 1 июля в центрах занятости населения появятся персональные кураторы для безработных, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента труда и социальной защиты столицы Владимира Петросяна.

Отныне соискатель на бирже труда перестанет бегать из кабинета в кабинет. Кураторы будут сопровождать соискателей с момента обращения до реального трудоустройства. Перемены на бирже труда проходят в рамках реформы службы занятости. "Все сотрудники центров занятости уже проходят переподготовку для последующего кураторства. Они будут лично отвечать за каждого нетрудоустроенного москвича", – заявил Владимир Петросян.

В рамках модернизации службы занятости планировалось переучить около 1,5 тысячи сотрудников. Обученный универсальный специалист будет заниматься соискателем весь процесс поиска работы, начиная от оформления документов, заканчивая профориентацией, переподготовкой и устройством на работу.

Всего в 2015 году в столице трудоустроили 178 тысяч безработных. Официально на учете стоит 45 тысяч человек. "Это самый низкий уровень безработицы по России, но речь идет о людях, которые остаются без средств к существованию и возможностей их получить. Мы понимаем, что есть еще незарегистрированные безработные, их значительно больше. После реформы служба занятости будет так же, как и социальная служба, ориентироваться на индивидуальный подход", – уточнил глава департамента.