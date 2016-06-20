Оформить пенсии теперь можно в 10 центрах госуслуг "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Теперь москвичи могут оформить страховую пенсию в десяти центрах госуслуг, сообщает пресс-служба центров "Мои документы".
Еще в марте в пилотном проекте участвовали два центра госуслуг, теперь такой сервис появился еще в восьми центрах. Специалисты оформят пенсию в следующих районах:
- Тверской;
- Обручевский;
- Филевский парк;
- Покровское-Стрешнево;
- Савеловский
- Марфино;
- Вешняки;
- Текстильщики;
- Чертаново Южное;
- Силино.
Пилотный проект касается двух популярных услуг Пенсионного фонда России:
- прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;
- прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
Раньше в этих десяти районах данные услуги оказывались только в клиентских службах Пенсионного фонда.
В Москве работают 122 центра "Мои Документы", которых можно получить 165 услуг и свыше 200 видов документов. Среднее время ожидания в очереди составляет 3 минуты.