20 июня 2016, 14:54

Город

Оформить пенсии теперь можно в 10 центрах госуслуг "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Теперь москвичи могут оформить страховую пенсию в десяти центрах госуслуг, сообщает пресс-служба центров "Мои документы".

Еще в марте в пилотном проекте участвовали два центра госуслуг, теперь такой сервис появился еще в восьми центрах. Специалисты оформят пенсию в следующих районах:

  • Тверской;
  • Обручевский;
  • Филевский парк;
  • Покровское-Стрешнево;
  • Савеловский
  • Марфино;
  • Вешняки;
  • Текстильщики;
  • Чертаново Южное;
  • Силино.

Пилотный проект касается двух популярных услуг Пенсионного фонда России:

  • прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;
  • прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

Раньше в этих десяти районах данные услуги оказывались только в клиентских службах Пенсионного фонда.

В Москве работают 122 центра "Мои Документы", которых можно получить 165 услуг и свыше 200 видов документов. Среднее время ожидания в очереди составляет 3 минуты.

