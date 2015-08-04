Более двух тысяч москвичей оформили документы на наследство в центрах госуслуг

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Более двух тысяч жителей столицы оформили документы на наследство одним пакетом. Получить такую услугу заявители могут в 10 центрах госуслуг, сообщает пресс-служба МФЦ "Мои документы".

Этот проект действует уже четыре месяца в центрах госуслуг районов Строгино, Южное Бутово, Савеловский, Москворечье-Сабурово, Таганский, Ивановское, Текстильщики, Савелки, Кунцево и Можайский и Бутырский.

Ранее для вступления в права наследства требовалось каждый документ оформлять отдельно в разных окнах и организациях и за каждой бумагой приходить отдельно.

Теперь за этой услугой достаточно обратиться один раз и через 14 дней прийти за готовым пакетом документов. В него входят до 18 документов 4 органов власти (БТИ, Кадастровая палата, Росреестр, департамент городского имущества).

Всего в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

Всего столичные центры предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. К концу 2015 года число центров "Мои документы" в Москве должно возрасти до 109.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.