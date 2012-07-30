Реконструкция бассейна "На Миуссах" завершится в 2013 году

ИТАР-ТАСС

Бассейн в Доме детского творчества на "Миуссах" в Центральном округе столицы планируют открыть после реконструкции к 1 сентября 2013 года, сообщил префект ЦАО Сергей Байдаков в своем блоге в "Живом журнале".

"До 1 августа будет оформлен ордер на капитальный ремонт, и работы начнутся. В связи с большим объемом этих работ ввести бассейн в строй в этом году, конечно, не получится. Но мы планируем, что к 1 сентября следующего года он заработает", - заявил чиновник.

Ранее префект ЦАО заявлял, что бассейн планируется открыть в этом году.

Он напомнил, что бассейн был закрыт в 2007 году во избежание несчастных случаев - перекрытия строения пришли в негодное состояние. Несколько лет этот вопрос не решался, но в прошлом году окружным властям совместно с Управлением образования удалось изменить ситуацию.

На сегодняшний день проектные работы завершены, уточнил Байдаков. Строителям придется менять не только перекрытия, но и стены, а также провести ревизию инженерных сетей.

Посещение бассейна для всех детей будет бесплатным.