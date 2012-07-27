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Общество

27 июля 2012, 17:33

Открытие храма Зачатьевского монастыря задерживается

цао храмы реконструкция религия Сергей Байдаков

Вести.ру

Окончание воссоздания храма Рождества Пресвятой Богородицы и реконструкции трапезного корпуса Зачатьевского монастыря в столице задерживается на полтора месяца. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на префекта ЦАО Сергея Байдакова, это произошло из-за недобросовестности подрядчика.

"Сроки работ по восстановлению храма на сегодняшний момент сорваны примерно на полтора месяца. При подготовке документации возникли проблемы с подрядчиком. Это не критично для функционирования храма, тем не менее, объект должен получить заключение о вводе в эксплуатацию", - заявил Сергей Байдаков.

Префект ЦАО указал, что если через две недели подрядчик не даст вразумительных ответов, то власти откажутся от услуг компании. "Монастырь не рухнет, и мы достроим его с другими людьми, в то время как ООО "Хельга" может лишиться лицензии на строительство в округе", - подчеркнул префект.

При этом в пресс-службе префектуры округа отметили, что подрядчик хочет получить всю сумму до момента окончания работ.

Зачатьевский ставропигиальный монастырь был основанный Митрополитом Московским Алексием в 1360 году. Он является древнейшим женским монастырем в городе. В 30-е годы XX века собор, колокольня и храм во имя иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" были полностью уничтожены, а на их месте расположилось учебное здание. Храм Сошествия Святого Духа был перестроен, богослужения прекратились и возобновились только в 1993 году.

Работы по восстановлению храма начались два года назад. Сначала они проводились силами монастыря, а с 2011 года эту роль взяла на себя подрядная организация ООО "Хельга". На данный момент идет реконструкция части строений.

"Сейчас ведутся работы в уровне фундамента храма, завершается восстановление трапезной, ремонт ступеней и переходов между строениями. По предварительным данным, работы по восстановлению завершатся к середине сентября. Изначально они должны были закончиться до 20 июля", - пояснили в пресс-службе префектуры.

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