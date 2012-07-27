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Город

27 июля 2012, 14:39

На "доме Болконских" надстроят еще один этаж

цао строительство исторический центр

В ближайшее будущее Москва может лишиться одного из «знаковых» зданий. На утверждении в мэрии находится регламент, который разрешает надстройку этажа в доме князей Волконских на Воздвиженке, 9, принадлежавшего деду Льва Толстого. Этот дом упоминался в романах «Война и мир».

Несмотря на то, что планируется надстроить всего один этаж, это, по мнению искусствоведов, исказит облик исторического памятника. Дело усложняется тем, что на данный момент здание не значится в списке официальных памятников.

В доме располагается фонд «Центра развития межличностных коммуникаций». Как сообщает газета «Московские новости», он уже получил градостроительный план земельного участка на здание, который необходим для начала строительных работ. Департамент культурного наследия также не имеет ничего против застройки – дом выведен из числа объектов культурного наследия.

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