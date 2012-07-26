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26 июля 2012, 12:51

Самую дешевую квартиру в центре Москвы можно купить за 5 млн руб

цао жилье деньги Арбат

ИТАР-ТАСС

Сейчас самая дешевая квартира в центральных районах Москвы продается за 5,1 миллиона рублей. Это примерно в 180 раз дешевле самой дорогой квартиры в центре города, стоимость которой более 28 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей столичных агентств недвижимости.

Однокомнатная квартира за 5,1 миллиона рублей находится на Цветном бульваре, 25, строение 1. Она расположена на втором этаже семиэтажной "сталинки" и имеет жилую площадь всего 13 квадратных метров.

"Малогабаритки", как правило, покупают одинокие люди или пары без детей, подчеркивают представители агентств.

За 5,2 миллиона рублей можно купить квартиру площадью 22 квадратных метра на последнем этаже кирпичного девятиэтажного дома в Орлово-Давыдовском переулке, дом 1.

Квартиру площадью 29 "квадратов" в центре Москвы можно приобрести примерно за 5 с половиной миллионов рублей. Так, на первом этаже пятиэтажки в Угловом переулке , 26, квартира стоит 5,35 миллиона.

Большая часть однокомнатных квартир в центре Москвы продается примерно за 7 миллионов рублей, отмечают эксперты. По их словам, это не самые лучшие предложения.

При этом за те же 7 миллионов рублей в центре Москвы можно найти двухкомнатную квартиру. На сегодняшний день самая дешевая двухкомнатная квартира в центре города продается за 6,78 миллиона рублей. Она находится на третьем этаже пятиэтажного панельного дома в Стрельбищенском переулке.

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