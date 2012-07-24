На ремонт четырех домов в центре города выделяется 284 млн руб.

ИТАР-ТАСС

Префектура Центрального административного округа признала четыре дома в центре города непригодными для проживания.

Как сообщает пресс-служба ЦАО, капитального ремонта требуют здания по адресам: ул. Малая Ордынка, д.18, стр.2; ул. Покровка, д.40; ул. Бакунинская, д.23; ул. Большая Дмитровка, д.5/7, стр.4. Межведомственная комиссия признала эти дома непригодными к проживанию.

На весь капитальный ремонт из городского бюджета будет выделено 284 миллиона рублей.

Смета будет распределена следующим образом: 138,6 миллиона рублей выделяется для дома на Покровке; 100,3 миллиона рублей – для дома на Большой Дмитровке; 24,4 миллиона рублей – для дома на Бауманской и 21 миллион рублей выделяется на ремонт дома на Малой Ордынке.

На основании решения межведомственной комиссии по использованию жилищного и нежилого фонда Центрального административного округа города Москвы четыре дома в центре города были признаны аварийными.

Ремонтом зданий займется филиал ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО".