Лаврушинский переулок в ЦАО закроют для транспорта

ИТАР-ТАСС

Власти ЦАО приняли решение закрыть доступ автомобилей в Лаврушинский переулок после завершения в нем ремонтных работ.

Такая мера принята в связи с участившимися фактами нарушения правил парковки в пешеходной зоне переулка, где сейчас демонтируют ограждения и цветочные вазоны, сообщает РИА Новости.

В префектуре округа отметили, что въезд в переулок будет закрыт стационарными заграждениями со стороны Кадашевской набережной и Большого Толмачевского переулка. Исключение будет сделано лишь для транспорта оперативных служб и спецтехники для уборки территории.



Автомобилистов, которые паркуют свои машины в пешеходной зоне, будут привлекать к ответственности сотрудники третьего батальона ГИБДД ЦАО.