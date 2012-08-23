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Культура

23 августа 2012, 10:53

В Москве будут впервые представлены рисунки Александра Второго

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ИТАР-ТАСС

В Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына 31 августа открывается уникальная выставка, посвященная 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.

Экспозиция составлена из экспонатов, которые были переданы в дар музею потомками участников войны 1812 года.

Впервые в России будут выставлены акварели, выполненные собственноручно российским императором Александром II. Это рисунки с изображением офицеров и нижних чинов русской гвардии 1812–1814 годов. Раньше эти работы были неизвестны и хранились в коллекции В. М. Томича - историка и изобретателя из Сан-Франциско.

"Это эксклюзивное мероприятие приурочено к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Экспозиция служит целям просвещения, она рассказывает историю изгнанников, их ревностное отношение и любовь к своей исторической Родине. Особенно это важно для патриотического воспитания молодежи, пробуждения национальной гордости за свою страну", - заявил префект Центрального округа Москвы Сергей Байдаков.

На выставке будут представлены альбомы и наборы репродукций картин, в том числе "Нашествие Наполеона" С.М. Прокудина-Горского - родоначальника отечественной цветной фотографии.

Посетители выставки смогут ознакомиться и с наиболее интересным образцом творений русских эмигрантов - картинами, посвященными славе русского оружия 1812-1814 годов; работами художника А. И. Шелоумова.

Кроме того, впервые будут продемонстрированы оригинальные рисунки офицеров-гусаров, которые оказались в изгнании.

Открытие выставки состоится 31 августа в 18.00 в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына по адресу: улица Нижняя Радищевская, д. 2.

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