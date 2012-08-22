Прокурором ЦАО назначен Михаил Устиновский

ИТАР-ТАСС

Новым прокурором Центрального административного округа (ЦАО) столицы назначен Михаил Устиновский, сообщает надзорное ведомство.

Михаил Устиновский родился в 1974 году в Москве. В 1997 году окончил Московский государственный социальный университет. В 1997 году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в должности следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры, работал прокурором отдела по исполнению международных следственных поручений международно–правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, начальником организационно–контрольного управления прокуратуры Москвы. С октября 2007 года по август 2012 года занимал должность Дорогомиловского межрайонного прокурора столицы.