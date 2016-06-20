Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В ночь на 20 июня неизвестные закрасили стену Цоя на Арбате жирной надписью "Цой мертв". Как сообщил m24.ru глава муниципального образования Арбат Евгений Бабенко, подобные действия стоит расценивать, как провокацию.

"Это просто провокация. Власти, естественно, к этому никакого отношения не имеют. Важно, что это произошло в то время, когда инициативная группа фанатов Цоя уехала в Петербург праздновать день рождения певца, который будет 21 июня", – сказал он.

[html]

[/html]Бабенко также отметил, что пока дальнейшая судьба легендарной стены неизвестна – в данный момент ее решает комиссия по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме.

Весной этого года стало известно о том, что стене Цоя могут присвоить официальный статус. Как ранее заявлял m24.ru Бабенко, инициативная группа жителей Арбата запустила проект "Спасем стену Цоя" и обратилась за поддержкой в городской парламент. В Мосгорнаследии заявили, что присваивать стене статус объекта культурного наследия пока рано – это станет возможным только по прошествии как минимум 40 лет со дня смерти лидера группы "Кино".

В день гибели Виктора Цоя 15 августа 1990 года на стене дома по Кривоарбатскому переулку кто-то написал "Сегодня погиб Виктор Цой". Вскоре рядом появилась надпись "Цой жив", превратившаяся в лозунг среди поклонников группы "Кино". Стена Цоя стала культовым местом для московской молодежи девяностых. Несмотря на постоянные закрашивания и действия полиции, многие годы фанаты собираются возле стены, играют на гитарах, оставляют письменные послания музыканту.