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17 июля 2012, 14:45

Аварийный дом на Малой Ордынке обследуют

цао ремонтные работы

Фото: ИТАР-ТАСС

Дом на Малой Ордынке, 18, строение 2 на время проведения обследования и ремонта квартир расселят, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Центрального административного округа города.

Жильцы дома обратились в МЧС с заявлением, что в доме трещат стены и перекрытия. При осмотре специалисты обнаружили прогиб балок здания.

В ходе обследования планируется изучить состояние конструктивных элементов и решить вопрос их укрепления и проведения капитального ремонта здания.

Префект ЦАО Сергей Байдаков поручил управе района Замоскворечье разработать проектно-сметную документацию и провести ремонтные работы в квартирах. После будет рассмотрен вопрос пригодности квартир для дальнейшего проживания.

На время работ 12 жильцов дома поселят в гостиницу «Валс».

Дом находится в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия, поэтому подлежит сохранению, отметил представитель пресс-службы ЦАО.

Он подчеркнул, что департамент капитального ремонта планирует обратиться в Мосгорнаследие с запросом о признании дома не представляющим исторической и культурной ценности. Только в этом случае возможен снос дома и расселении жителей в пределах округа.

Двухэтажный жилой дом на Малой Ордынке был построен в 1910 году.

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