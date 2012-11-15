Форма поиска по сайту

15 ноября 2012

Политехнический музей реконструируют в 2013 году

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году планируется реконструировать Политехнический музей и открыть новые здания музея на ВДНХ. Об этом сообщил в своем блоге в Twitter министр культуры России Владимир Мединский.

"Проведен Совет Политехнического музея под руководством Шувалова. В 2013 начнем реконструкцию исторического здания на Лубянке и откроем новые – на ВДНХ", – написал министр.

Напомним, решение о реконструкции музея было принято в 2011 году. Конкурс на реконструкцию выиграл японский архитектор Джунья Ишигами. Работы планируется завершить в 2016 году.

