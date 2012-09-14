С начала 2012 года в ЦАО построено 30 зданий

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала 2012 года в ЦАО построено 30 объектов капитального строительства общей площадью около 500 тысяч квадратных метров.

Так, за восемь месяцев этого года были введены в эксплуатацию семь жилых домов, четыре многофункциональных комплекса, четыре объекта медицины, два учебных корпуса институтов, одно детское дошкольное учреждение, два объекта культуры, два объекта спорта и другие здания.

В настоящее время на территории ЦАО идет строительство 200 объектов капитального строительства, говорится на сайте Мосгосстройнадзора.

В конце 2012 года планируется ввести в эксплуатацию два крупных жилых комплексах – "Итальянский квартал" (улица Долгоруковская, владение 21) и комплекс на улице Мытной, владение 13.