Военный парад 7 ноября будет стоить почти 20 миллионов рублей

Театрализованная реконструкция военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади будет стоить городу почти 20 миллионов рублей, сообщает сайт Информационного центра Правительства Москвы.

В торжественном марше примут участие около десяти единиц военной техники времен ВОВ, его участники будут одеты в изготовленные и арендованные для этой цели исторические и сценические костюмы. Для участия в параде молодежных военно-патриотических объединений будет изготовлено 2024 комплекта форменной парадной одежды.

В день парада на Красной площади установят места для зрителей – наблюдать за мероприятием будут не менее 800 ветеранов.