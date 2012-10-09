На территории ЦДХ за прохожими будет наблюдать "Глаз архитектора"

Москвичей и гостей города приглашают оценить новую скульптуру "Глаз архитектора" у ЦДХ. По задумке авторов, глаз скульптуры периодически меняет свой цвет, а также сужает или расширяет зрачок

На территории Центрального Дома Художника 9 октября открывается инсталляция "Глаз архитектора". Это конструкция из стали и светодиодов, которые делают скульптуру похожей на настоящий глаз.

Например, при ярком свете зрачок сужается, а при наступлении темноты расширяется. Если скульптура смотрит вниз, глаза зеленеют. А при повороте в небо оболочка становится голубой.

"Глаз архитектора" реагирует и на прохожих: если они подойдут близко, око станет карим.

Полюбоваться скульптурой можно будет до 14 октября. Затем она, скорее всего, переедет в другой парк.