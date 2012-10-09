Москвичи смогут нарисовать свои мечты в рамках "Доброго проекта"

В столице проходит серия мероприятий "Добрый проект". В рамках мероприятий москвичи будут выполнять добрые задания и рисовать свои мечты.

Проект стартовал 8 октября, он посвящен Всемирному дню улыбки, который отмечался 5 октября.

Студенты и выпускники московских вузов будут дарить прохожим открытки с добрыми заданиями. К примеру, они предложат сказать комплимент первому встречному или подарить цветок незнакомой девушке.

Кроме того, в течение этой недели в кофейнях и книжных магазинах проходит "Неделя мечты". Все желающие смогут нарисовать свои мечты фломастерами на бумаге.

Все эти мечты будут собраны на выставке "День мечты", которая состоится 13 октября на шестом этаже ТРЦ "Афимолл Сити". Кроме того, каждый желающий сможет найти фотографию себя и своей мечты в интернете.

В числе тех, кто поддерживает проект, - телеканал "Москва 24", а также исполнители St1m и Бандерос.