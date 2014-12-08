Путеводитель по каткам в парках: Центральный округ

В московских парках работают десятки катков - с искусственным и натуральным покрытием, с подсветкой и даже с трансляцией мультфильмов на льду. M24.ru сделал путеводитель по главным каткам города.
Мы уже опубликовали путеводители по Восточному,Северному и Западному округам, на очереди - Центральный.
Парк Горького
О катке
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Каток в парке Горького по праву считается главным в Москве. Как правило, он открывается раньше других и предлагает своим посетителям чуть больше услуг. Площадь катка с искусственным льдом – 18 тысяч квадратных метров. В этом году он оформлен в стиле поп-арта – картины, вдохновленные творчеством Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна, можно увидеть как на входных билетах, так и на фасадах. Главным украшением катка стал куб из 30 тысяч светодиодов в центре Фонтанной площади.
В этом сезоне к территории катка прибавилось новое пространство – площадка для проведения мероприятий, где также действует школа фигурного катания. Уроки парного катания проводят призеры международных конкурсов и участников ледовых шоу Москвы и Европы - Павел и Анастасия Ивановы.
Для детей от 3-х до 12-ти лет работает специальный каток площадью 800 квадратных метров с отдельным входом и прокатом.
Пингвины-помощники. Фото: park-gorkogo.com
Для тех, у кого нет опыта катания, доступна услуга "Впервые на льду". Стюарды катка помогают новичкам встать на коньки за одно занятие (стоимость – тысяча рублей). Дети могут взять себе в помощники специального пингвина.
Еще одно нововведение этого года – система абонементов буднего и выходного дня. Стоят они от 2250 до 6500 рублей в зависимости от времени и количества посещений.
Время работы
Каток работает ежедневно, кроме понедельника, c 10:00 до 23:00. Технический перерыв с 15:00 до 17:00.
Цена билета
Основной каток
Взрослые
|Время
|Будни
|Выходные и праздники
|с 10:00 до 15:00
|200 рублей
|300 рублей
|с 17:00 до 23:00
|300 рублей
|500 рублей
Дети от 6 до 14 лет
|Время
|Будни
|Выходные и праздники
|с 10:00 до 15:00
|150 рублей
|200 рублей
|с 17:00 до 23:00
|200 рублей
|250 рублей
Детский каток
Дети от 3 до 12 лет
|Время
|Будни
|Выходные и праздники
|с 10:00 до 15:00
|150 рублей
|150 рублей
|с 17:00 до 23:00
|150 рублей
|150 рублей
Взрослые, сопровождающие ребенка
|Время
|Будни
|Выходные и праздники
|с 10:00 до 15:00
|200 рублей
|250 рублей
|с 17:00 до 23:00
|250 рублей
|300 рублей
Добавим, для пожилых людей на катке организованы бесплатные сеансы катания, они проходят каждый вторник с 10:00 до 15:00.
Прокат
На территории катка расположены четыре пункта проката коньков. Во всех пунктах можно арендовать защиту для детей, а также заточить свои коньки.
Стоимость услуги по прокату коньков уточняйте в парке. Заточить коньки можно за 200 рублей.
На катке также можно арендовать ячейку для хранения вещей. Стоимость — 150 рублей.
Научиться
В этом году у катка появилась специальная территория, где проводятся массовые мероприятия, а в спокойное время действует школа фигурного катания. Каток школы находится за Детским катком, у кафе "Меркато".
Записываться в школу не нужно, необходимо купить билет в кассе детского катка и прийти на занятие. Если группа (20 человек) набралась, касса перестает продавать билеты на занятие. Стоимость билета - 500 рублей.
Занятия по фигурному катанию для пар проходят по обязательной предварительной регистрации по адресу mbukreeva@park-gorkogo.com и при согласовании с преподавателями школы.
Адрес катка
Метро "Парк культуры", "Октябрьская" или "Ленинский проспект", улица Крымский вал, дом 9.
Официальный сайт
|Время
|Понедельник-четверг
|Пятница
|Суббота, воскресенье, праздники
|11:00-12:00
|200 рублей
|12:30-13:30
|200 рублей
|14:00-15:00
|100 рублей
|100 рублей
|300 рублей
|15:30-16:30
|100 рублей
|100 рублей
|300 рублей
|17:00-18:00
|200 рублей
|200 рублей
|300 рублей
|18:30-19:30
|200 рублей
|300 рублей
|300 рублей
|20:00-21:00
|200 рублей
|200 рублей
|300 рублей
|21:30-22:30
|300 рублей
Добавим, на катке действует система семейных абонементов.
По вторникам с 14:00 до 15:00 проходят бесплатные сеансы для пенсионеров.
Прокат
Аренда коньков - 200 рублей + залог: паспорт или 2000 рублей
Заточка коньков - 200 рублей
Научиться
На катке работает школа фигурного катания Ильи Авербуха "Путь к успеху". Расписание тренировок можно посмотреть на сайте.
Стоимость занятий:
Для детей
Индивидуальное занятие – 1500 руб./занятие, занятие в группе – 1200 руб./занятие
Для взрослых
Индивидуальное занятие – 2500 руб./занятие, занятие в группе – 1500 руб./занятие
Детей тренирует КМС по фигурному катанию, участник российских и международных соревнований Максим Беляков
Взрослые обучаются под руководством Калинкиной Анны: КМС по фигурному катанию, призера чемпионатов Москвы и России, участницы балета на льду "Вундеркинды России.
Адрес катка
Метро "Улица 1905 года", улица Мантулинская, дом 5
Официальный сайт
Сад "Эрмитаж"
О катке
В саду "Эрмитаж" открылись два катка - с искусственным и натуральным льдом. Каток с натуральным покрытием достаточно большой (4000 квадратных метров), правда, покататься на нем можно только в мороз. Он залит на аллеях в дальней части "Эрмитажа", и оформлен в стиле ярнбомбинг - деревья и скамейки обернуты вязаной пряжей ярких цветов. На катке работает прокат.
900-метровый каток с искусственным покрытием ждет гостей "Эрмитажа" в любую погоду. Переобуться в коньки или отдохнуть во время катания можно в теплом павильоне, на втором этаже которого работает кафе.
Время работы
|Понедельник
|Вторник - пятница
|Выходные
|с 14-00 до 23-00
|с 12-00 до 23-00
|с 10-00 до 23-00
Цена билета
По будням билет на каток обойдется в 250 рублей. В выходные и праздники - 350 рублей. Дети до 7 лет посещают каток бесплатно. Действуют льготы для пенсионеров, сирот и многодетных семей.
Прокат
В саду два пункта проката - у натурально и искусственного катка. Пункты проката расположились в закрытых павильонах, там же находится гардероб. Стоимость аренды коньков 200 рублей за первый час и 100 за последующие.
Научиться
На катках работает школа фигурного катания, где учат кататься с нуля. Малышам, не умеющим стоять на льду, предлагают специальные установки в виде медвежат и пингвинов на колесах.
Адрес катка
Метро "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская", улица Каретный ряд, 3
Официальный сайт
Фото: Михаил Сипко/M24.ru
Московский зоопарк
О катке
Каток с натуральным льдом зальют возле круга катания на пони на старой территории Московского зоопарка. Отметим, каток на территории зоопарка существовал до революции и был один из самых популярных в городе. Тогда катание устраивали прямо на Большом пруду. Однако сейчас на прудах живут утки, в зоопарке специально оставляют для них полыньи, чтобы они могли плавать там всю зиму.
Открытие катка состоится 16 декабря.
Время работы
Каток работает с 10:00 до 17:00 в любой день, кроме понедельника
Цена билета
Вход на каток бесплатный, однако нужен входной билет в зоопарк
Прокат
Обратите внимание, на катке нет проката, поэтому коньки нужно брать с собой
Адрес катка
Метро "Краснопресненская", улица Большая Грузинская, дом 1
Официальный сайт
Добавим, еще один каток в ЦАО работает в Саду имени Баумана. Работает он с 13:00 до 22:00. Билет стоит от 50 до 250 рублей. Прокат - 150 рублей.