Путеводитель по каткам в парках: Центральный округ

В московских парках работают десятки катков - с искусственным и натуральным покрытием, с подсветкой и даже с трансляцией мультфильмов на льду. M24.ru сделал путеводитель по главным каткам города.

Мы уже опубликовали путеводители по Восточному,Северному и Западному округам, на очереди - Центральный.

Парк Горького

О катке

Каток в парке Горького по праву считается главным в Москве. Как правило, он открывается раньше других и предлагает своим посетителям чуть больше услуг. Площадь катка с искусственным льдом – 18 тысяч квадратных метров. В этом году он оформлен в стиле поп-арта – картины, вдохновленные творчеством Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна, можно увидеть как на входных билетах, так и на фасадах. Главным украшением катка стал куб из 30 тысяч светодиодов в центре Фонтанной площади.

В этом сезоне к территории катка прибавилось новое пространство – площадка для проведения мероприятий, где также действует школа фигурного катания. Уроки парного катания проводят призеры международных конкурсов и участников ледовых шоу Москвы и Европы - Павел и Анастасия Ивановы.

Для детей от 3-х до 12-ти лет работает специальный каток площадью 800 квадратных метров с отдельным входом и прокатом.

Пингвины-помощники. Фото: park-gorkogo.com

Для тех, у кого нет опыта катания, доступна услуга "Впервые на льду". Стюарды катка помогают новичкам встать на коньки за одно занятие (стоимость – тысяча рублей). Дети могут взять себе в помощники специального пингвина.

Еще одно нововведение этого года – система абонементов буднего и выходного дня. Стоят они от 2250 до 6500 рублей в зависимости от времени и количества посещений.

Время работы

Каток работает ежедневно, кроме понедельника, c 10:00 до 23:00. Технический перерыв с 15:00 до 17:00.

Цена билета

Основной каток

Взрослые



Время Будни Выходные и праздники с 10:00 до 15:00 200 рублей 300 рублей с 17:00 до 23:00 300 рублей 500 рублей



Дети от 6 до 14 лет



Время Будни Выходные и праздники с 10:00 до 15:00 150 рублей 200 рублей с 17:00 до 23:00 200 рублей 250 рублей

Детский каток

Дети от 3 до 12 лет



Время Будни Выходные и праздники с 10:00 до 15:00 150 рублей 150 рублей с 17:00 до 23:00 150 рублей 150 рублей



Взрослые, сопровождающие ребенка



Время Будни Выходные и праздники с 10:00 до 15:00 200 рублей 250 рублей с 17:00 до 23:00 250 рублей 300 рублей



Добавим, для пожилых людей на катке организованы бесплатные сеансы катания, они проходят каждый вторник с 10:00 до 15:00.

Прокат

На территории катка расположены четыре пункта проката коньков. Во всех пунктах можно арендовать защиту для детей, а также заточить свои коньки.

Стоимость услуги по прокату коньков уточняйте в парке. Заточить коньки можно за 200 рублей.

На катке также можно арендовать ячейку для хранения вещей. Стоимость — 150 рублей.

Научиться

В этом году у катка появилась специальная территория, где проводятся массовые мероприятия, а в спокойное время действует школа фигурного катания. Каток школы находится за Детским катком, у кафе "Меркато".

Записываться в школу не нужно, необходимо купить билет в кассе детского катка и прийти на занятие. Если группа (20 человек) набралась, касса перестает продавать билеты на занятие. Стоимость билета - 500 рублей.

Занятия по фигурному катанию для пар проходят по обязательной предварительной регистрации по адресу mbukreeva@park-gorkogo.com и при согласовании с преподавателями школы.

Адрес катка

Метро "Парк культуры", "Октябрьская" или "Ленинский проспект", улица Крымский вал, дом 9.



Фото: Игорь Иванко/m24.ru Парк "Красная Пресня" О катке В парке открыт каток с искусственным покрытием "Ай да каток". При нем работает школа фигурного катания Ильи Авербуха "Путь к успеху". Детей и взрослых тренируют призеры международных соревнований по фигурному катанию. Стоит отметить, что парк "Красная Пресня" первый в Москве открыл благотворительный "Каток Добрый дел". За каждого посетителя перечисляется 10 рублей в Фонд помощи хосписам "Вера". Время работы С 12:00 до 22:00 Цена билета Время Понедельник-четверг Пятница Суббота, воскресенье, праздники 11:00-12:00 200 рублей 12:30-13:30 200 рублей 14:00-15:00 100 рублей 100 рублей 300 рублей 15:30-16:30 100 рублей 100 рублей 300 рублей 17:00-18:00 200 рублей 200 рублей 300 рублей 18:30-19:30 200 рублей 300 рублей 300 рублей 20:00-21:00 200 рублей 200 рублей 300 рублей 21:30-22:30 300 рублей



Добавим, на катке действует система семейных абонементов.

По вторникам с 14:00 до 15:00 проходят бесплатные сеансы для пенсионеров.

Прокат

Аренда коньков - 200 рублей + залог: паспорт или 2000 рублей

Заточка коньков - 200 рублей

Научиться

На катке работает школа фигурного катания Ильи Авербуха "Путь к успеху". Расписание тренировок можно посмотреть на сайте.

Стоимость занятий:

Для детей

Индивидуальное занятие – 1500 руб./занятие, занятие в группе – 1200 руб./занятие

Для взрослых

Индивидуальное занятие – 2500 руб./занятие, занятие в группе – 1500 руб./занятие

Детей тренирует КМС по фигурному катанию, участник российских и международных соревнований Максим Беляков

Взрослые обучаются под руководством Калинкиной Анны: КМС по фигурному катанию, призера чемпионатов Москвы и России, участницы балета на льду "Вундеркинды России.

Адрес катка

Метро "Улица 1905 года", улица Мантулинская, дом 5

Сад "Эрмитаж"

О катке

В саду "Эрмитаж" открылись два катка - с искусственным и натуральным льдом. Каток с натуральным покрытием достаточно большой (4000 квадратных метров), правда, покататься на нем можно только в мороз. Он залит на аллеях в дальней части "Эрмитажа", и оформлен в стиле ярнбомбинг - деревья и скамейки обернуты вязаной пряжей ярких цветов. На катке работает прокат.

900-метровый каток с искусственным покрытием ждет гостей "Эрмитажа" в любую погоду. Переобуться в коньки или отдохнуть во время катания можно в теплом павильоне, на втором этаже которого работает кафе.

Время работы

Понедельник Вторник - пятница Выходные с 14-00 до 23-00 с 12-00 до 23-00 с 10-00 до 23-00

Цена билета

По будням билет на каток обойдется в 250 рублей. В выходные и праздники - 350 рублей. Дети до 7 лет посещают каток бесплатно. Действуют льготы для пенсионеров, сирот и многодетных семей.

Прокат

В саду два пункта проката - у натурально и искусственного катка. Пункты проката расположились в закрытых павильонах, там же находится гардероб. Стоимость аренды коньков 200 рублей за первый час и 100 за последующие.

Научиться

На катках работает школа фигурного катания, где учат кататься с нуля. Малышам, не умеющим стоять на льду, предлагают специальные установки в виде медвежат и пингвинов на колесах.

Адрес катка

Метро "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская", улица Каретный ряд, 3

Фото: Михаил Сипко/M24.ru

Московский зоопарк

О катке

Каток с натуральным льдом зальют возле круга катания на пони на старой территории Московского зоопарка. Отметим, каток на территории зоопарка существовал до революции и был один из самых популярных в городе. Тогда катание устраивали прямо на Большом пруду. Однако сейчас на прудах живут утки, в зоопарке специально оставляют для них полыньи, чтобы они могли плавать там всю зиму.

Открытие катка состоится 16 декабря.

Время работы

Каток работает с 10:00 до 17:00 в любой день, кроме понедельника

Цена билета

Вход на каток бесплатный, однако нужен входной билет в зоопарк

Прокат

Обратите внимание, на катке нет проката, поэтому коньки нужно брать с собой

Адрес катка

Метро "Краснопресненская", улица Большая Грузинская, дом 1



Добавим, еще один каток в ЦАО работает в Саду имени Баумана. Работает он с 13:00 до 22:00. Билет стоит от 50 до 250 рублей. Прокат - 150 рублей.