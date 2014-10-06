В Центральном округе выберут лучший двор и человека года

Фото: ТАСС / Кавашкин Борис
20 октября в Центральном округе столицы в рамках конкурса "Общественное признание - 2014" выберут человека года, добровольцев года и самый лучший двор. Торжественная церемония вручения памятных призов пройдет в Центральном Доме культуры железнодорожников, сообщает префектура ЦАО.
Лауреатами конкурса станут наиболее талантливые и инициативные жители округа. Вместе с призами и дипломами они получат статуэтки авторской работы "Признание" - хрустальные цветки с десятью лепестками, каждый из которых символизирует один из районов ЦАО.
В этом году наградят победителей в 12 номинациях:
- "Традиции московских меценатов" (для организаций, постоянно оказывающих благотворительную помощь социально незащищенным группам граждан и творческим проектам в ЦАО),
- "Добровольцы года" (для групп единомышленников объединенных желанием сделать жизнь общества лучше),
- "Эра милосердия" (для организаций, частных лиц и социальных групп, которые удовлетворяют потребности пожилых, нуждающихся, физически ограниченных людей),
- "Сердце отдаем детям" (для коллективов, работающих с детьми-инвалидами, детьми, оставшимся без попечения родителей, для приемных и патронатных семей),
- "Самый лучший двор" (для коллективов жителей и ТСЖ, занимающихся благоустройством домовой территории, упорядочиванию паркования личного автотранспорта,
- "Не стареют душой ветераны" (для ветеранских организаций, активно участвующих в общественной жизни ЦАО),
- "Творчество без границ" (лучшая творческая организация, для активно работающих в области культуры),
- "Звездочка ЦАО" (для талантливых детей и детских коллективов в возрасте от 5 до 12 лет),
- "Мой округ – моя забота" (для юридических лиц, предлагающих проекты благоустройства территорий, улучшения жизни в ЦАО),
- "Преодоление" (для жителей округа – лиц с ограниченными физическими возможностями. За активную жизненную позицию, помогающую обществу изменить отношение к проблемам инвалидов),
- "Человек года ЦАО" (для личностей, известных широкому кругу людей своими благими поступками, достижениями, влияющими на жизнь в ЦАО,
- "Поступок года" (номинация для сотрудников государственных органов, когда благородный поступок получил широкий, положительный общественный резонанс).
"В Центральном округе Москвы уже стало традицией награждать людей, которые своим честным трудом, творчеством, интеллектом и активной жизненной позицией вносят неоценимый вклад в развитие округа. Премия - это ключ к активизации окружного сообщества, пропаганде общественного служения на благо жителей. Не будет преувеличением сказать, что наш конкурс уникален", - рассказал о конкурсе префект округа Виктор Фуер.
Конкурс "Общественное признание" проводится с 2006 года.
Ранее издание M24.ru сообщало, что у "Общественного признания" в будущем могут появиться две новые номинации - "Пробок.нет" и "Жизнь оффлайн".
