В Центральном округе выберут лучший двор и человека года

Фото: ТАСС / Кавашкин Борис

20 октября в Центральном округе столицы в рамках конкурса "Общественное признание - 2014" выберут человека года, добровольцев года и самый лучший двор. Торжественная церемония вручения памятных призов пройдет в Центральном Доме культуры железнодорожников, сообщает префектура ЦАО.

Лауреатами конкурса станут наиболее талантливые и инициативные жители округа. Вместе с призами и дипломами они получат статуэтки авторской работы "Признание" - хрустальные цветки с десятью лепестками, каждый из которых символизирует один из районов ЦАО.

В этом году наградят победителей в 12 номинациях:

"Традиции московских меценатов" (для организаций, постоянно оказывающих благотворительную помощь социально незащищенным группам граждан и творческим проектам в ЦАО),

"Добровольцы года" (для групп единомышленников объединенных желанием сделать жизнь общества лучше),

"Эра милосердия" (для организаций, частных лиц и социальных групп, которые удовлетворяют потребности пожилых, нуждающихся, физически ограниченных людей),

"Сердце отдаем детям" (для коллективов, работающих с детьми-инвалидами, детьми, оставшимся без попечения родителей, для приемных и патронатных семей),

"Самый лучший двор" (для коллективов жителей и ТСЖ, занимающихся благоустройством домовой территории, упорядочиванию паркования личного автотранспорта,

"Не стареют душой ветераны" (для ветеранских организаций, активно участвующих в общественной жизни ЦАО),

"Творчество без границ" (лучшая творческая организация, для активно работающих в области культуры),

"Звездочка ЦАО" (для талантливых детей и детских коллективов в возрасте от 5 до 12 лет),

"Мой округ – моя забота" (для юридических лиц, предлагающих проекты благоустройства территорий, улучшения жизни в ЦАО),

"Преодоление" (для жителей округа – лиц с ограниченными физическими возможностями. За активную жизненную позицию, помогающую обществу изменить отношение к проблемам инвалидов),

"Человек года ЦАО" (для личностей, известных широкому кругу людей своими благими поступками, достижениями, влияющими на жизнь в ЦАО,

"Поступок года" (номинация для сотрудников государственных органов, когда благородный поступок получил широкий, положительный общественный резонанс).

"В Центральном округе Москвы уже стало традицией награждать людей, которые своим честным трудом, творчеством, интеллектом и активной жизненной позицией вносят неоценимый вклад в развитие округа. Премия - это ключ к активизации окружного сообщества, пропаганде общественного служения на благо жителей. Не будет преувеличением сказать, что наш конкурс уникален", - рассказал о конкурсе префект округа Виктор Фуер.

Конкурс "Общественное признание" проводится с 2006 года.

Ранее издание M24.ru сообщало, что у "Общественного признания" в будущем могут появиться две новые номинации - "Пробок.нет" и "Жизнь оффлайн".