План реконструкции Старого Арбата согласуют с москвичами

ИТАР-ТАСС

План работ по реконструкции пешеходных зон Старого Арбата будет разработан совместно с местными жителями, сообщает "Интерфакс".

По словам префекта ЦАО Сергея Байдакова, он регулярно встречается с москвичами, проживающими на данной территории, для обсуждения вопросов территориального благоустройства. Однако пока горожане не представили своего видения пешеходных зон.

В настоящее время префектурой ЦАО проводится плановая реконструкция пешеходных зон Камергерского, Лаврушинского, Столешникова и Толмачевского переулков.

Власти обещают согласовывать проведение всех работ с местными жителями.