03 октября 2012, 17:40

Город

Пожар в четырехэтажном здании в центре столицы потушен

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожар, вспыхнувший в четырехэтажном административном здании, в Центральном округе Москвы полностью потушен, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"3 октября в 16 часов 23 минуты на пульт оперативного дежурного службы "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Селиверстов переулок, дом 4, где на 1-ом этаже 3-х этажного административного здания в одном из помещений происходило горение мебели и оргтехники на общей площади 15 кв. метров", - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, пострадавших нет.

Как уточняется в материале, в 17 часов 12 минут пожар был полностью ликвидирован.

цао МЧС пожары чп

