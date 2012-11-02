Звезды, венчающие башни московского Кремля, зажглись 75 лет назад

Пятиконечные звезды появились на кремлевских башнях 75 лет назад

Ровно 75 лет назад на башнях столичного Кремля установили знаменитые звезды, которые стали символом Москвы. Поначалу звезды украшали самоцветы и позолота, но уже через два года, 2 ноября 1937-го, их заменили на рубиновые.

До прихода советской власти Кремль венчали двуглавые царские орлы. К сожалению, до наших дней они не сохранились. Орлов переплавили по решению нового правительства, которое не сочло нужным причислить их к объектам исторической и культурной ценности, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Федеральной службы охраны Сергея Девятова, пятиконечные звезды появились на Спасской, Никольской, Троицкой и Боровицкой башнях, а затем и на Водовзводной.

Установка громоздких сооружений стала весьма трудоемким процессом, ведь звезды весят около тонны, да и на шпили их водружали не по частям, а целиком.

При помощи подшипников и осей кремлевские звезды легко поворачиваются при сильном ветре. Это сделано для уменьшения нагрузки при больших воздушных потоках. Иначе звезда может упасть со шпиля. Внутри звезд установлены мощные лампы. Интересно, что самый интенсивны поток света исходит от ламп в дневное время, поэтому в светлое время суток звезды горят так ярко.

За свою многолетнюю историю кремлевские звезды гасли лишь два раза. В первые раз их отключили в войну, чтобы они не служили ориентиром для врага. Во второй – лампы погасили по просьбе режиссера Никиты Михалкова для съемки одного из эпизодов "Сибирского цирюльника".