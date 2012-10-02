"Архнадзор" выступает против замены брусчатки на Кузнецком мосту

Фото: "Архнадзор"

Общественное движение "Архнадзор" выступает против замены исторической брусчатки на Кузнецком мосту. Проект реконструкции дорожного покрытия предусматривает сохранение темно-серой брусчатки только на середине улицы на участке от Неглинной до Рождественки, а вдоль обоих тротуаров планируется положить светло-серый гранит.

"Таким образом, утрачивается около четверти площади исторического дорожного покрытия, и мощение приобретает вид, совершенно не свойственный ни Кузнецкому Мосту, ни вообще исторической Москве. Мощение брусчаткой, безусловно, является одним из важнейших элементов, формирующих облик Кузнецкого моста как исторической улицы Москвы", – говорят градозащитники.

"Архнадзор" напоминает, что Кузнецкий Мост находится в самом центре Москвы, территория вблизи этой улицы охвачена единым режимом объединенной охранной зоны. То есть под государственной охраной находятся не только отдельные здания, но и городская среда в целом.

Представители общественного движения подчеркивают, что согласно проекту, на территории пешеходной зоны потоки воды решено пустить прямо по поверхности мостовой. Они говорят, что при таком решении водостока людям придется во время дождя преодолевать водные потоки.

Градозащитники призывают немедленно приостановить работы на Кузнецком мосту и скорректировать проект реконструкции дорожного покрытия с целью сохранения исторического облика района.

Напомним, месяц назад разразился скандал, связанный с заменой исторической брусчатки на гранитное покрытие на улице Баррикадной. После протеста градозащитников работы были приостановлены. Власти сообщили, что передумали менять вид покрытия, что дорога будет просто отремонтирована, и старая брусчатка уложена на прежнее место.

Кузнецкий мост и улица Баррикадная являются единственными улицами Москвы, на которых сохранилась историческая брусчатка.