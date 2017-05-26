НАТО присоединилось к международной коалиции по борьбе с ИГ

Фото: ТАСС/Nicolas Maeterlinck

Североатлантический альянс (НАТО) присоединился к международной коалиции под командованием США в борьбе против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС.

На саммите были приняты еще два вопроса: ввести ежегодные национальные действия для стран альянса по увеличению их военных расходов и создать антитеррористический центр по обмену информацией.

Главными целями саммита стали проведение знакомства с блоком нового президента США и передача альянсу нового здания штаб-квартиры. Поэтому никаких документов и соглашений подписано и опубликовано не было.

Единственным важным событием на встрече стало принятие плана по увеличению бюджета. СМИ назвали этот саммит самым коротким за последние 10 лет.