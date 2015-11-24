ЦБ лишил лицензии три столичных банка

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Банк "Балтика", "НОТА-Банк"и "Связной банк" лишили лицензии. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

В сообщении говорится, что кредитные организации были лишены лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Банки размещали денежные средства в низкокачественные активы и не создавали адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам.

"Связной банк" занимал 150 место в банковской системе Российской Федерации, "НОТА-Банк" - 97-ое, а "Балтика" - 162-ое.

"Балтика" и "Связной банк" являются участниками системы страхования вкладов. Таким образом, клиенты этих банков могут получить по страховке до 1,4 миллиона рублей, при условии что кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.