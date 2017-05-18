Форма поиска по сайту

18 мая 2017, 15:37

Экономика

Резервный фонд полностью истратят в 2017 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

В бюджете прописано, что средства Фонда национального благосостояния начнут использоваться. Восстановление Резервного фонда планируется в 2018 году: его пополнят 623 миллиарда рублей нефтегазовых доходов за 2017 год.

Минфин в 2017 году собирается направить на покрытие дефицита бюджета более одного триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из ФНБ.

По данным на начало мая, объем Резервного фонда составлял 931,25 миллиарда рублей.

Работу над поправками к федеральному бюджету Минфин завершил в середине мая. Нынешний проект сформировали с дефицитом на уровне 3,2 процента ВВП.

Сильная позиция рубля стала причиной снижения ключевой ставки ЦБ: в конце апреля ее установили на уровне 9,25 процента, что на 0,5 процента ниже предыдущей. Это позволило банкам снизить ставки по кредитам.

Если ситуация сохранится и экономических потрясений не случится, среднегодовая инфляция может снизиться до трех процентов.

