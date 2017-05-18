Резервный фонд полностью истратят в 2017 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

В бюджете прописано, что средства Фонда национального благосостояния начнут использоваться. Восстановление Резервного фонда планируется в 2018 году: его пополнят 623 миллиарда рублей нефтегазовых доходов за 2017 год.

Минфин в 2017 году собирается направить на покрытие дефицита бюджета более одного триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из ФНБ.

По данным на начало мая, объем Резервного фонда составлял 931,25 миллиарда рублей.