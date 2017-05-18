Резервный фонд полностью истратят в 2017 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
В бюджете прописано, что средства Фонда национального благосостояния начнут использоваться. Восстановление Резервного фонда планируется в 2018 году: его пополнят 623 миллиарда рублей нефтегазовых доходов за 2017 год.
Минфин в 2017 году собирается направить на покрытие дефицита бюджета более одного триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из ФНБ.
По данным на начало мая, объем Резервного фонда составлял 931,25 миллиарда рублей.
Сильная позиция рубля стала причиной снижения ключевой ставки ЦБ: в конце апреля ее установили на уровне 9,25 процента, что на 0,5 процента ниже предыдущей. Это позволило банкам снизить ставки по кредитам.
Если ситуация сохранится и экономических потрясений не случится, среднегодовая инфляция может снизиться до трех процентов.