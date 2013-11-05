"Огонек": Как Китай заработал на самой дорогой Олимпиаде

Фото: M24.ru

Бюджетные сказки

Умение сводить концы с концами присуще российскому обывателю, но, как показало первое чтение бюджета 2014–2016 годов, им не всегда обладает власть.

Оценщик всех наук

Реформа Академии наук входит в новую фазу — на прошлой неделе стало известно, что Федеральное агентство научных организаций возглавит бывший замминистра финансов Михаил Котюков. "Огонек" присмотрелся к назначенцу.

Игра в ассоциацию

Через пару недель совет министров иностранных дел стран ЕС примет решение о подписании с Украиной соглашения об ассоциации. Впрочем, возможны сюрпризы: цена вопроса велика, и это хорошо понимают и в Брюсселе, и в Киеве, и в Москве.

Рваный марш

В нынешнем году "Русские марши" в День народного единства, 4 ноября, установили географический рекорд, накрыв без малого 60 городов России. Размах впечатляет, но картинка обманчива: амбиции организаторов явно не совпадают с реальным положением дел в националистическом "сообществе", которое раздирают внутренние конфликты: идет смена лидерских поколений, а само движение из уличного становится сетевым. "Огонек" попытался разобраться в текущей ситуации и оценить перспективы.

"Национализм прерывен"

Об истоках и о характере нового русского национализма "Огонек" поговорил с Владимиром Малаховым, ведущим научным сотрудником Института философии РАН, профессором Московской высшей школы социальных и экономических наук.

"Теплая рука у меня есть"

В мире октябрь признан месяцем информированности о синдроме Дауна. В России это пока еще для многих темная материя. Фонд "Даунсайд Ап" больше 15 лет помогает семьям, которые растят необычного ребенка.

"Мы — свидетели катастрофы"

Режиссер-документалист Виталий Манский — об отсутствии талантливой пропаганды, кризисе смыслов и возвращении моды на документалистику.

Исключение по правилам

Можно ли заработать на Олимпиаде или, по крайней мере, не разориться на ней? В Китае, где в 2008 году прошли самые дорогие Игры в истории, считают, что такое возможно. В преддверии сочинской Олимпиады к уникальному опыту присмотрелся корреспондент "Огонька".

