"Русский репортер": четверг, 4 октября

Выговор не подействовал

Критические замечания Путина не повлияли на проект бюджета

Бюджетная интрига обернулась банальностью: после того как президент жестко раскритиковал проект бюджета, правительство лишь незначительно скорректировало его основные параметры и в таком виде отправило в Думу. Получается, что, как и до недавней рокировки в тандеме, бюджет верстается без особой оглядки на мнение первого лица. Впрочем, и правительство, и президент едины в одном: расходы на оборонку будут расти и дальше

Что бы ни говорили о всесилии президентской власти в России, ключевой финансовый документ страны, бюджет, правительство готовит относительно самостоятельно, не особо обращая внимание на указания из Кремля. Так было и в период президентства Дмитрия Медведева, и до этого, во время первых двух сроков Владимира Путина. Чуть больше двух лет назад Медведев устроил разнос чиновникам, выполняющим в среднем лишь каждое шестое его поручение, — чиновники склонили головы и продолжили жить как жили. Проект бюджета на 2013–2015 годы, внесенный на днях в Думу, свидетельствует о том, что бюрократическая концепция не изменилась.

В итоге правительственные чиновники представили в Думу некоторый компромисс между первоначальной версией и теми замечаниями, которые сделал президент. В бюджете вроде бы нашлось место социальным обязательствам, обозначенным Путиным в предвыборных статьях, но, в общем, сверстан он весьма консервативно — в духе кудринской парадигмы осторожности и экономии, унаследованной новым министром финансов Антоном Силуановым.

«Грузинская мечта» во плоти

Что значат для Грузии нынешние парламентские выборы

Первые данные о результатах парламентских выборов в Грузии свидетельствуют об убедительной победе оппозиционной партии "Грузинская мечта" бизнесмена Бидзины Иванишвили. К выборам было приковано всеобщее внимание, а участки – под завязку забиты наблюдателями. Это и понятно, ведь со следующего года Грузия станет парламентской республикой. Теперь политическое будущее Михаила Саакашвили застилает густой туман

Эти выборы важны не только для ЕНД, но и лично для Саакашвили. Если "Грузинская мечта" возьмет парламент, у Саакашвили почти не останется шансов отсидеться в президентском кресле еще 4 года. Зато шансы просто сесть вырастут многократно.

Впрочем, исход может быть еще проще: 10 октября у Иванишвили закончится срок пребывания в Грузии, после чего его спокойно могут отправить во Францию — по месту гражданства. А без лидера оппозиция, скорее всего, спасует.

Виновный в "Невиновности"

Автора скандального фильма судят за выход в интернет под псевдонимом

Через две недели после прокатившихся по исламским странам протестов против фильма "Невиновность мусульман" американские власти задержали его автора. Правда, не за содержание фильма, а за нарушение условий условно-досрочного освобождения из тюрьмы: автор оказался мелким аферистом-одиночкой. Благодаря интернету, глобализации и политизированным СМИ сегодня такой человек способен устроить скандал мирового уровня

Когда 11 сентября в некоторых исламских странах толпы людей вдруг пошли на штурм американских посольств, а в Ливии даже убили американского посла Криса Стивенса, мировая общественность узнала о существовании фильма "Невиновность мусульман". Причем непонятно было, ни кто и когда его снял, ни где можно познакомиться с полной версией: по Сети гулял только 14-минутный трейлер. Ясно было только одно — зачем его сняли. Провокационный характер фильма был очевиден, настолько низкого он был качества и с откровенно оскорбительным для мусульман содержанием.

Руководитель палаты

Что думает спикер Госдумы Сергей Нарышкин о "деле Гудкова", "иностранных агентах" и собственности чиновников

Государственная дума в последние месяцы превратилась едва ли не в главный источник политических новостей. Принятие резонансных законов, "итальянская забастовка" оппозиции, лишение одного из депутатов неприкосновенности, другого — мандата. А в перспективе рассмотрение еще нескольких неоднозначных законов, в том числе о запрете госслужащим владеть собственностью за рубежом. О степени самостоятельности и эффективности нынешнего состава Думы "РР" поговорил с ее председателем Сергеем Нарышкиным

Также в статье: о деле Гудкова, о законе о клевете, о законе об НКО, о новых законопроектах, о парламентском правительстве, о клановости в правительстве.

Полный комплект

Стали известны города, в которых пройдут матчи Чемпионата мира

Через шесть лет в России пройдет мировое футбольное первенство. В борьбе за проведение игр чемпионата сошлись 13 городов европейской части страны. После проведенного оргкомитетом отбора два претендента из списка выбыли. Главным сюрпризом оказалось отсутствие в нем Краснодара и то, что в число счастливчиков попали Саранск и Калининград

Региональные власти с самого начала были уверены, что Калининград получит право на проведение матчей ЧМ-2018. Правда, кроме удобного расположения Калининградской области и ее близости к Европе козырять местным властям было в общем-то нечем. Уж по крайней мере не инфраструктурой. Местный аэропорт Храброво из-за короткой взлетно-посадочной полосы не способен принимать воздушные суда массой более 100 тонн (то есть дальнемагистральные самолеты и некоторые виды среднемагистральных), а само здание аэровокзала напоминает послевоенные развалины, за что местные жители окрестили его Рейхстагом. Но накануне оглашения списка городов-победителей "Рейхстаг" приобрел заинтересованный в его реконструкции и развитии инвестор, пообещавший к 2018 году избавить аэропорт от этого прозвища.

Однако главные затраты на проведение Чемпионата, оптимистично оценивающиеся сегодня в 600 млрд рублей, связаны вовсе не со строительством арен, а с модернизацией инфраструктуры. Власти надеются, что значительную часть расходов возьмет на себя частный бизнес. Однако, как показывает опыт подготовки к Играм в Сочи, подобные расчеты не всегда оправдываются. Частные структуры не заинтересованы в капитальных вложениях в объекты с длительной окупаемостью и соглашаются на это лишь после мощного давления сверху. При этом масштабы олимпийской стройки не идут ни в какое сравнение с объемом работ, необходимых, чтобы принять первенство мира по футболу.

Сегодня нет никакой уверенности в том, что к Чемпионату мира Россия получит новую сеть скоростных автотрасс, а по железным дорогам будут ездить десятки "сапсанов". Возможно, основные города и успеют связать автострадами приличного европейского уровня, часть которых станет платными. Однако желающим посетить матчи в разных группах все равно придется летать. Максимальное расстояние между двумя самыми удаленными точками проведения ЧМ-2018 составляет 2953 километра.

Сирота, выйди вон!

Как и почему уничтожили образцовый детдом семейного типа

В подмосковном Реутове в спешке разогнан детский дом. В его помещении собираются открыть детский сад. Воспитанников силой увезли в другое учреждение, воспитателей к детям на новом месте не пускают. Так областная администрация эффективно улучшает свою статистику: детдомов меньше, детсадов больше

В 1994 году реутовский детский дом открыли в здании бывшего детского сада. Какое-то время он был просто приютом, затем стал реабилитационным центром для детей-сирот. В 2008 году учреждение перешло в распоряжение министерства образования Московской области и стало собственно детским домом, правда, не совсем обычным: так называемым малокомплектным, рассчитанным на 32 ребенка, в то время как в стандартных детдомах детей как минимум в два раза больше. Последнее время здесь жило всего 13 детей, старшему из них было пятнадцать лет: небольшое заведение с почти домашней, семейной атмосферой.

В январе этого года реутовский детский дом уже пытались закрыть, а детей расселить: министерство образования Московской области выпустило приказ о его ликвидации. Но когда, в том числе стараниями "РР" ("На выход без вещей", "РР" № 5 от 9 февраля 2012 года), к проблеме было привлечено большое внимание правозащитников и СМИ, чиновники заявили, что никакого приказа не существует и детский дом никто закрывать не собирался.

