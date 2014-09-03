Около 280 млн рублей выделят на обеззараживание медицинских отходов

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Столичные власти выделят около 280 миллионов рублей на обеззараживание медицинских отходов в этом году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

В мэрии уточнили, что эта мера призвана систематизировать мероприятия по борьбе с отходами больниц и поликлиник. Контролировать исполнение поручения Сергея Собянина будут заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Под медицинскими отходами понимаются использованные бинты, испражнения больных, органы и ткани, взятых у пациентов больниц.

Эти материалы нуждаются в обеззараживании, поскольку нередко опасны для окружающих. Регламент работы с отходами содержится в своде санитарно-эпидемиологических правил. Так, некоторые отходы необходимо подвергать воздействию радиации, прежде чем утилизировать.

Ряд отходов, например, органы и ткани, взятые у скончавшихся пациентов при вскрытии, вообще не подлежат обеззараживанию. Такие отходы кремируют или хоронят в специальных могилах на отведенном под это участке кладбища.