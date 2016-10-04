Бульварная Москва предстанет на бесплатной экскурсии

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары раскроют все свои тайны участникам экскурсии, которая состоится 4 октября. Об этом сообщается на портале moswalking.ru.
Бульвары в столице всегда были центром сосредоточения жизни. Раньше по ним совершали чинные променады, а сейчас на них все чаще проводятся городские фестивали, привлекающие внимание горожан.
На экскурсии гости вместе с гидом Татьяной Томас-Арт узнают, как и почему Наполеон приказал взять под охрану Страстной монастырь, за что Трубную площадь окрестили "Трупной", как произошел первый развод на Руси и почему студент академии живописи Маяковский стал поэтом.
Бульварное кольцо предстанет перед участниками в совершенно новом свете.
Экскурсия бесплатная, необходима предварительная регистрация.
Время: 16:00