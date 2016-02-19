Новые кроссовки от Канье Уэста в Москве продавали по паспорту

Фото: www.brandshop.ru

Кроссовки из лимитированной коллекции американского рэпера Канье Уэста в Москве продавали по паспорту. Столичный магазин Brandshop, куда утром 19 февраля поступила обувь, провел лотерею на продажу знаменитой обуви. Для участия нужно было зарегистрироваться на сайте магазина: ввести свое имя, адрес электронной почты и последние шесть цифр паспорта.

Стилист Влад Лисовец рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", стоило ли гнаться за известным брендом.

"У меня есть первая модель этих кроссовок серого цвета. Они у меня появились раньше, чем у всех, чем я очень горжусь. На самом деле я не понимаю этой истерики. Для меня это просто очень удобная обувь. Куда бы я в них не летал, эффект бренда срабатывает. В любом спортивном магазине все начинают стонать. Но я не вижу в них ничего сверхъестественного", – сказал он.

Влад Лисовец – о новых кроссовках от американского рэпера Канье Уэста

Купить кроссовки можно было в трех местах: в универмаге "Цветной" и магазинах "КМ20" и Brandshop. Многие начали занимать очередь за три дня до начала продаж. Специальный человек записывал всех пришедших и периодически устраивал перекличку. Если кого-то в очереди не оказывалось, он отправлялся в конец списка.

Цена пары кроссовок –17,2 тысячи рублей.