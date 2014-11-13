Блудницы и искусительницы: Как выходили замуж в Средневековье

"Нераскрытые тайны": Зачем люди придумали брак

Кто и зачем придумал брак? Как в древние времена люди выбирали свою вторую половинку? Как хранили свое целомудрие? И как наказывали искусительниц и блудниц? Почему и сейчас девушки предпочитают выходить замуж по старым обычаям? Об этом читайте специальном материале телеканала "Москва Доверие".

Хранительница очага

Брак, когда муж и жена любят друг друга, а их права и обязанности равны, сегодня нам кажется нормой, иначе быть просто не может. Но еще пару столетий назад женщины об этом даже не могли мечтать, у них вообще никаких прав не было. Все, что дозволялось женщинам, так это работать по хозяйству.

"Вся жизнь женщины сводилась к управлению этим хозяйством. Фактически, у женщины зачастую просто не было времени даже выйти на улицу", - говорит кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова Иван Давыдов.

На протяжении веков мужья распоряжались женами как своей собственностью: легко могли запереть их на замок или сжить со свету, обвинив в измене или воровстве.

"Если речь идет об измене, скажем, простолюдинки, то ее могли просто и повесить, как за воровство яблока, допустим, на главной площади или на окраине города", - утверждает художник-галерист Валерий Переверзев.

Ян Стен. Свадьба Тобиаса и Сарры

Слово мужа в семье всегда было законом – таким был образцовый брак. Но кто и когда решил, что так должно быть, и зачем люди вообще придумали жениться?

Еще 200 лет назад этот обряд был обычным делом – невесты прощались со своим девичеством, семьей, с тем образом жизни, к которому уже никогда не смогут вернуться. Согласно народному обычаю, каждая невеста на Руси должна была искренне оплакать свою беззаботную юность. Этот древний ритуал на протяжении многих веков соблюдался неукоснительно.

После замужества девушка навсегда перейдет в чужой дом и начнет совсем другую жизнь. О ее новом статусе будет говорить даже прическа.

"Очень важным был момент, когда невесте меняли прическу. То есть ей расплетали косы, шла к венцу она всегда с распущенными волосами, а потом ей закручивали волосы, надевали на нее женский головной убор, сверху надевали платок, волосы навсегда прятались под этим головных убором, считалось, что замужней женщине уже волосы свои показывать нельзя публично.

И вот тут она уже превращалась в замужнюю женщину, именно с этого момента, а не, так сказать, с брачной ночи", - рассказывает заместитель директора Государственного республиканского центра русского фольклора Екатерина Дорохова.

Каждая русская невеста проходила через длинную цепочку всевозможных обрядов, и ни одним нельзя было пренебречь. Брак на Руси был центральным событием в жизни каждого человека – особым ритуалом, к которому относились крайне серьезно. Неудивительно, что к замужеству девушки начинали готовиться с детства.

Уже с 10 лет каждая девочка приступала к работе над своим приданым, без него найти себе жениха было очень трудно. Отсутствие своего имущества, как правило, свидетельствовало о бедности девушки, а это автоматически вычеркивало ее из списка завидных невест.

Согласно общепринятым нормам будущая жена была обязана внести немалый материальный вклад в хозяйство мужа. Поэтому большинство девушек проводили всю свою юность за шитьем.

Ян Стен. Свадьба Тобиаса и Сарры

"В первую очередь это подушки, одеяла, полотенца – все это она должна была изготовить своими руками. Она должна была большое количество подарков подарить всем своим будущим родственникам. И вот эти подарки были, в общем, регламентированы. То есть считалось, что жениху обязательно она должна сшить и вышить рубашку. Она дарила большие такие, длинные полотенца, тоже вышитые, его дружкам, их перевязывали этими полотенцами. Кому-то дарила пояса, кому-то – платки", - говорит Екатерина Дорохова.

Чтобы впечатлить будущего мужа, семья невесты в качестве приданого демонстрировала не только шитье, но и домашний скот: чем его больше, тем завиднее невеста. Ну и какое же приданое без по-настоящему ценных вещей, например, сундуков из дерева.

"Все эти предметы, эти коробочки, шкатулки, сундучки, ларец – это все входило в приданое невесты. Сундуки являлись дорогими подарками, распространенными подарками.

Они дарились не только женихом невесте или невестой жениху, отцу выходящей замуж дочери. То есть вот эта традиция делать из сундука подарок – это совершенно нормальное явление. Поэтому они были и подарками, и обязательной составляющей приданого невесте, если она выходила замуж", - объясняет ведущий научный сотрудник Государственного исторического музея Наталья Гончарова.

Павел Федотов. Сватовство майора

Сватовство без невесты

Каким бы богатым имуществом ни обладала девушка, в выборе своего будущего мужа она почти никогда не принимала участия.

"Это действительно были договоры между родственниками, в каких-то ситуациях молодые даже не знали друг друга и не были знакомы. То есть даже я во время полевой своей практики уже застал людей, которые женились, не зная в лицо своих будущих (я разговаривал с женщиной) мужей.

Были браки, когда выдавали молодых девушек за взрослых мужчин, причем не всегда эти браки были неудачными, и довольно часто они действительно были счастливыми", - рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Громов.

Как ни странно, но роль главных купидонов на Руси играли не родители, а сваты. Именно этим людям, чаще всего родственникам семьи, отец с матерью поручали выбирать судьбу для своих детей.

При этом сваты никогда не руководствовались предпочтениями молодых, при заключении брачных договоров ни любовь, ни симпатия не имели значения. Главной целью было найти выходца из порядочной и состоятельной семьи, без видимых физических недостатков. В остальном – стерпится-слюбится.

"Сватовство всегда происходило поздно вечером, когда уже было темно, в темное время суток. А кое-где даже ночью. Скажем, вот в лесах брянских есть такие села глухие, вот нам рассказывали, что сваты приезжали после 12 ночи. Всех будили и проходили.

Знаете, вот такая обстановка какая-то таинственная: темно, какие-то люди приезжают, потом они целую ночь сидят, что-то беседуют. Родители, в основном отцы (родные или крестные чаще), ударяли по рукам. То есть они скрепляли таким рукопожатием ритуальным свое согласие на совершение брака", - говорит Екатерина Дорохова.

Павел Федотов. Разборчивая невеста

Потом, от этого момента, вот уже когда они договорились, до, собственно, самой свадьбы проходило где-то от двух недель до месяца.

Замуж на Руси издревле выходили в народных костюмах. Никаких белых пышных платьев еще не было. Сарафаны и рубахи шились в традиционных цветах своего региона. Кстати, носились эти костюмы и после бракосочетания: их было принято надевать по любому торжественному случаю в жизни. Редкие экземпляры из гардероба молодоженов прошлого сохранились в Государственном историческом музее.

"В конце XIX века на традиционный русский костюм очень большое влияние оказала городская мода. Что мы можем видеть как раз на этом венчальном костюме крестьянки из Архангельской губернии? Этот костюм сшит по моде конца XIX века, где-то 1890-х годов.

Влияние городской моды сказалось в том, что уже вместо традиционного сарафана и рубахи девушки надевали нарядные костюмы – юбка, кофточка с поясом, что называлось, в общем-то, парочкой", - рассказывает научный сотрудник Государственного исторического музея Александра Цветкова.

Русская свадьба была делом всей деревни. И гуляния продолжались не один день. Но этот праздник предназначался не для молодых, а для родителей, сватов и многочисленной родни. Жених и невеста на свадьбе не веселились, они молчали, ничего не ели и не пили.

Новоявленного мужа во время свадебного застолья нередко волновала только одна мысль: сможет ли он с достоинством пройти испытание первой брачной ночи? Ведь с появлением потомства в то время не принято было тянуть.

"Тут надо тоже понимать, что женихи в то время были неопытные, и соответственно, после всех событий свадьбы у них действительно могло не получиться чисто по неопытности. Есть вообще подозрение, что в традиционном обществе, и в средневековом в том числе, было что-то вроде такого психического заболевания, такого невроза, связанного вот как раз с боязнью магического воздействия, то есть реально женихи боялись этого, подозревали, что это может быть", - считает Дмитрий Громов.

Брачной ночи придавалось большое значение, по сути, это была первая, одобряемая обществом, возможность вступить в интимные отношения, ведь близость до брака осуждалась. Кстати, в некоторых регионах России существовал обычай, когда девушка должна была доказывать свою невинность.

Григорий Седов. Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем

"Очень строго следили, чтобы девушка вела такой образ жизни очень достойный, чтобы с парнями она не гуляла, ничего себе лишнего не позволяла. Обязательно проверяли ее честность на второй день свадьбы. Но, правда, в связи с этим всегда бывает очень много разговоров, как они с женихом там какого-нибудь петуха прирежут, чтобы изобразить, что она была честной", - утверждает Екатерина Дорохова.

Из поколения в поколение

Обычай демонстрации целомудрия молодоженов соблюдался недолго и далеко не во всех регионах нашей страны. На какое-то время об этом и вовсе забыли, пока Петр I не решил вернуть эту традицию для всех придворных дам.

Но самое большое значение нравственности жениха и невесты придавали в средние века в Европе. Церковь, которая имела тогда большое влияние на общество, предписывала вести безгреховный образ жизни до брака.

В Англии даже существовал такой обычай, когда после свадьбы у ложа супругов присутствовал свидетель, который должен был зафиксировать не только консумацию брака, но и подтвердить, что молодожены действительно придерживались строгой морали.

"Вокруг брачного ложа существует очень много мифов и легенд. Такие вещи, как снятие пояса целомудрия, или, например, вот это феодальное право первой брачной ночи.

Что касается специальных людей, которые присутствовали во время брачной ночи, то, скорее всего, была матрона, женщина в возрасте, действительно в ее обязанности входило засвидетельствовать то, что брачная ночь совершилась. Она занималась подтверждением девства самой невесты", - рассказывает магистр истории, соискатель философского факультета МГУ Иван Фадеев.

Сегодня такие свадебные ритуалы кажутся суровыми и довольно унизительными. Впрочем, в истории брака было немало шокирующих обычаев. К примеру, в Древнем Риме муж имел законное право не только полностью распоряжаться жизнью своей жены, но и решать, когда ей умереть.

В те времена судьба женщины была довольно незавидной. Каждая обязана была исполнять любую волю мужа. И не только его: прежде всего, жена зависела от решений патерфамилиса – отца своего супруга и главы всего рода.

Константин Маковский. Под венец

"Это единственный домовладелец, владыка над всем родом, старший из мужчин, и пока он был жив, он, как вождь, решал судьбу каждого члена своего рода. В его руках находилось, в том числе, решение вопроса жизни и смерти новорожденных, причем независимо, эти новорожденные происходили от него или же, скажем, от его сыновей", - говорит Иван Давыдов.

В глубокой древности это была абсолютная власть, которая сравнительно поздно, только в эпоху "законов 12 таблиц", а это где-то VI век до нашей эры, была ограничена. Причем и здесь женщины были поражены в правах. Сохранялась обязательно жизнь первой девочки, а вот с остальными женщинами рожденными могли обойтись весьма жестоко.

Брачные союзы между мужчинами и женщинами на протяжении многих тысячелетий устраивали их родители и родственники. Но когда именно такая модель для заключения браков стала общепринятой? Кто ее придумал? К сожалению, ученые не могут найти ответы на эти вопросы. Мы даже не знаем, когда люди вообще придумали жениться.

"Когда был заключен первый брак на Земле – науке неизвестно. И я думаю, никогда известно не станет. Мы вынуждены ориентироваться на письменные источники, сохранившиеся, в первую очередь, в религиозной традиции. Ну и, согласно Библии, первый брак – это брак Адама и Евы, которые жили в раю, и сам Бог благословил их плодиться и размножаться, населять Землю и владеть ею", - рассказывает Давыдов.

Хотя дата первой свадьбы на Земле нам неизвестна, зарождение некоторых форм брака проследить можно. К примеру, печально известный брак по расчету имеет на самом деле очень солидный возраст: такой тип супружества зародился еще в раннем Средневековье, и тогда это называли династическим или королевским союзом.

Монаршие браки всегда вершились по своим правилам и служили обычно только одной цели – политической. Любой король или царь стремился к выгодным союзам, и самые важные он заключал благодаря брачным договорам с другими правителями.

Сергей Никитин. Выбор невесты

"Любой брачный союз был связан с очень строгими обязательствами, о которых мы не всегда даже можем точно сказать, но совершенно очевидно, что они были. Например, ты всегда мог рассчитывать на поддержку своего зятя, ты всегда мог рассчитывать на то, что твой сват, пусть это даже и венгерский король или польский династ, в случае необходимости, если тебя пытаются свергнуть с престола, например, обязательно тебе придет на помощь и даст военную поддержку", - говорит доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ Федор Успенский.

Династические браки помогали решать множество проблем в государстве, в том числе и расширять границы. Так в XII веке король Англии Генрих II стал крупнейшим феодалом в Европе только потому, что очень успешно устраивал браки своим многочисленным детям. В результате он присоединил Нормандию, Анжу, Аквитанию, Гиень и Бретань.

Наследники престолов еще во младенчестве неоднократно меняли своих суженых. Например, королева Шотландии Мария Стюарт в возрасте 12 месяцев брачным договором была обещана сыну короля Англии Генриха VIII – принцу Эдварду.

Через пять лет из-за политического конфликта между государствами регент Шотландии заключил новый брачный договор: шестилетняя Мария Стюарт стала невестой дофина Франциска II в обмен на военную поддержку Франции. Нетрудно догадаться, что мнения самих наследников никто не спрашивал.

"Мнение отца, правящего монарха, и его, если угодно, желания, которые определялись политической необходимостью, в первую очередь, они имели куда большее значение, куда больший вес. Средние века – это не та эпоха, где, скажем так, такие индивидуальные чувства являлись чем-то, что принималось во внимание в первую очередь", - говорит Иван Давыдов.

Константин Маковский. Боярский свадебный пир в XVII столетии

Великая княжеская династия Рюриковичей, которая правила Древнерусским государством около 700 лет, также преуспела на ниве династических браков. На протяжении всего Х и XI веков Рюриковичи не только успешно выдавали своих дочерей замуж за видных наследников европейских государств, но и сами брали в жены иностранок. Кстати, породниться с русским княжеским родом в то время считалось очень перспективным.

"Во-первых, династия Рюриковичей и Русь в то время чрезвычайно мощны с военной точки зрения. Русские князья были вооружены, экипированы, может быть, едва ли не лучше других. Поэтому военная поддержка – тут даже обсуждать нечего, на нее можно было рассчитывать и она была очень мощной.

И хотя Русь во многом воспринималась как некая отдаленная территория (не всеми, безусловно, но многими), тем не менее, все-таки, конечно, русская династия обладала известным статусом и известным престижем, поэтому выдать замуж за русского князя свою дочь – это шаг довольно важный", - рассказывает Федор Успенский.

Неравный брак

На протяжении долгих веков игры престолов вершились благодаря династическим союзам, при этом личное счастье монархов никого не интересовало. В средние века вообще мало значения придавали эмоциям и чувствам. Но значит ли это, что все пары были глубоко несчастны в браке? Можно ли вообще построить крепкую семью, не пережив влюбленности в супруга?

"Сексологи очень хорошо знают, что если люди не совпадают по сексуальному фактору, это вообще может никак не отразиться на климате в семье. Люди могут совершенно непонятной сексуальной жизнью жить, далекой от какой-то такой нормативной, вообще никакой не жить, но при этом прекрасно ладить по всем другим факторам. Если вдруг летит какой-то другой фактор, особенно если психологический, сексуальный фактор очень быстро подключается. Так что на самом деле сексуальная функция не так уж и важна, как это ни странно", - говорит кандидат медицинских наук Лариса Штарк.

Удивительно, но модель древних браков многими учеными сегодня признается далеко не самой плохой. К тому же, уверяют нас историки, осмысленная и зрелая любовь между супругами вполне могла существовать, несмотря на отсутствие симпатии и влечения в начале брака. Скорее всего, такой сценарий был нередким.

Василий Пукирев. Неравный брак

Впрочем, как бы то ни было, а брак оставался на протяжении многих веков завидной целью как для мужчин, так и для женщин. Но почему это было так важно? Для девушки союз с мужчиной часто был единственной возможностью получить социальную защиту и сохранить хорошую репутацию. Мужчина при этом почти всегда получал богатое приданое, а иногда и земли, которые принадлежали семье жены.

И все же считается, что прежде всего брак был необходим женщине: хозяйство, во главе которого она становилась, и последующее материнство были единственными сферами жизни, где она могла себя реализовать. Не секрет, что правами и свободами жены во всем мире не были избалованы вплоть до XVIII века.

"Эмансипация женщин начинается с эпохи Возрождения, продолжается в эпоху Просвещения, однако мы можем увидеть и во французском праве эпохи Наполеона отголоски прежней традиции. Скажем, по Кодексу Наполеона женщина не имела права заключать никакие договоры купли-продажи без письменного разрешения мужа на трату денег", - говорит Иван Давыдов.

В дальнейшем, конечно, эта норма была пересмотрена и аннулирована, но если мы будем читать Кодекс Наполеона, мы увидим, что там эта норма сохраняется, дальше идет пометка, что она не применяется, и в конце Кодекса появляется новая фраза, которая регулирует уже современное положение женщины, а именно ее полное равноправие с мужем.

Но в одном женщина не могла добиться равенства с мужчиной: на протяжении всего периода существования института брака ей приходилось мириться с неверностью мужа. Адюльтеры, может быть, не всегда прощались, но браки не распадались.

Все потому, что развод был непозволительной роскошью. Без препятствия женщина могла получить его, только если собиралась до конца дней посвятить себя служению Церкви. Такое право было закреплено за женщиной и во времена Римской Империи, и в средние века, и в эпоху Просвещения.

"Более того, подчеркивается уже христианскими историками, что женщина, добровольно отказавшаяся от брака в пользу христианского служения, приобретала больше социальных прав. Скажем, она имела право свободного передвижения по городу и вне города, если это было связано с ее уже христианской миссией.

Понятно, если она давала обет вечного затворничества уже в монастыре, тогда ее будущая жизнь в монастыре мало чем отличалась от супружеской жизни", - утверждает Давыдов.

Питер Брейгель. Крестьянская свадьба

Черные вдовы

Освободиться от бремени неудачного брака можно было и в случае внезапной кончины мужа. В этом случае вдовы получали свободу и даже возможность повторно выйти замуж. Некоторые жены умело пользовались этим правом, решаясь на убийство своих мужей. Черные вдовы – именно так называли таких женщин.

Например, итальянка Теофания Ди Адамо была представительницей целой древней династии отравительниц. Как и все ее родственницы, она занималась производством ядов под видом косметических средств – одеколонов и пудрениц. Некоторые историки считают, что самыми известными жертвами Теофании стали французский принц герцог Анжуйский и Папа Римский Климент XIV.

Во Франции же самой известной черной вдовой была маркиза де Бренвилье. Она отравила не только своего мужа, но и отца, двух братьев, сестру и даже нескольких своих детей.

Одно из самых известных отравлений XIX века также произошло во Франции. В 1840 году Мари Лафарж отравила мужа мышьяком, но была поймана и осуждена. Дело Лафарж стало первым в мировой судебной практике, когда обвиняемой вынесли приговор на основании токсикологической экспертизы.

Конечно, на преступление решались далеко не все. Многие женщины пытались получить развод официально. Как правило, эти попытки заканчивались ничем. Развести супругов в то время могла только Церковь, но она была в этом не заинтересована.

"Церковь стремилась придать браку особый характер. О причинах этого есть разные мнения среди исследователей, но главное – это то, что Церковь стремится придать браку характер нерасторжимый: утверждалось, что брак носит нерасторжимый характер, и Церковь очень тщательно следила за исполнением тех условий, выполнение которых было необходимо для заключения брака. И зачастую Церковь участвовала, непосредственно отслеживала ситуацию внутри самого брака", - говорит Иван Фадеев.

Казалось бы, в таких вопросах больше шансов было у аристократов с их деньгами, связями и титулами, но и королевам не удавалось расторгнуть брак. Духовная власть предпочитала закрывать глаза даже на вопиющие случаи.

Так произошло со знаменитым браком княгини Евпраксии Всеволодовны из рода Рюриковичей и короля Германии Генриха IV. Не в силах больше терпеть издевательства мужа, княгиня обратилась к духовенству с мольбой освободить ее от этого союза.

Адриен Моро. После свадьбы

"У Церкви должна была быть санкция на развод, какой-то повод, она не может взять, просто так развести людей, во всяком случае в ту эпоху. Вот Церковь устроила что-то вроде слушаний об этом. И эти слушания носят зачастую почти порнографический характер, потому что она говорила о вещах чудовищных действительно. Мы не знаем до сих пор, что из того, что она говорила, правда, а что – нет, у меня нет роли арбитра, чтобы судить, что – правда, а что – нет, и, конечно, сердце мое склоняется все-таки к русской княгине, а не к императору Генриху. Но, тем не менее, в чем-то она его, может быть, и оболгала, потому что настолько чудовищно (там и черная месса, и содомия, и все, что угодно)", - рассказывает Федор Успенский.

Этот брак так и не был расторгнут. Аристократы получали одобрение на развод только в случае, если супруги доказывали, что состоят в близком родстве. К примеру, если они приходились друг другу троюродными или четвероюродными братьями и сестрами. А вот измена супруга никогда не считалась веской причиной для аннулирования брака. Такое поведение даже не осуждалось в обществе.

Стать поводом для осуждения неверность могла только в том случае, если в ней уличали жену, особенно если такое происходило в средневековой Европе. Прелюбодеяние, как известно, было тяжким преступлением и смертным грехом. Но даже когда адюльтеры становились достоянием гласности, духовная власть склонна была винить в этом в первую очередь женщину.

Блудницы и искусительницы

Для Средневековья вообще было характерно особое отношение к слабому полу: каждая женщина, прежде всего, была воплощением зла, блудницей и искусительницей. Мужчина же часто был жертвой, невольно соблазненной ее прелестями. При этом обвиняемая в соблазнении могла быть вовсе не соблазнительной, но для вердикта Церкви это значения не имело.

Блудницу могли очень жестоко наказать. Это орудие пыток называется "железная дева". Она устанавливалась в центре городских площадей на всеобщее обозрение, чтобы горожане знали, какая незавидная судьба ждет прелюбодеек.

"Металлический саркофаг, в который помещалась изменница, по росту вымерялось таким образом, чтобы глаза оказывались на уровне вот этих металлических прорезей. Затем саркофаг закрывали, и шипы пронзали ее туловище. Шипы сделаны так, что не задевают ее жизненно важных органов, чтобы промучилась подольше", - говорит Валерий Переверзев.

История происхождения этого чудовищного орудия пыток довольно таинственная. Никто в точности не знает, где когда и кем был изобретен этот металлический саркофаг. А главное – каким целям он изначально служил. В летописях европейских столиц о "железной деве" упоминания почти нет, а те сведения, которые все же находят, весьма обрывочны и запутаны.

Василий Максимов. Семейный раздел

"Непосредственно "дева" появляется только в XIV-XV веке в Нюрнберге в Германии. Опять же, слухи очень противоречивые. То есть вначале ее используют как нечто закрытое такое, говорят, чтобы увидеть "деву", нужно пройти через семь подвалов, то есть открыть семь дверей, и затем уже можно с ней повстречаться.

Но в том же раннем Средневековье есть свидетельства, что подобный саркофаг именно использовался и для неверных жен, в том числе, на Сицилии, скажем, в том же Палермо", - объясняет Переверзев.

Неограниченные в правах средневековые мужья могли на законных основаниях контролировать интимную жизнь своих жен. Благодаря таким приспособлениям, как пояс верности. Кстати, ключ изготавливался в единственном экземпляре.

Таким образом, отправляясь к примеру в долгую поездку, супруг мог в прямом смысле запереть свою жену и получить стопроцентную гарантию ее преданности. Ведь снять пояс без его согласия и участия было невозможно.

"Пояс верности, все так представляют обычно, может быть, это такой стереотип, и когда делают реконструкции в музеях именно это место в поясе – оно считается главным, оно сделано в виде такого щучьего рта. То есть, знаете, у щуки зубы очень гибкие, загнуты вовнутрь и очень острые.

То есть в рот щуки что-то очень хорошо входит, а назад уже не выходит. Вот всем хочется, чтобы пояс верности был устроен по такому принципу, чтобы он не просто ограждал ее от любовных утех, но чтобы он еще и смог разоблачить, смог, так сказать, поймать прелюбодея", - говорит Валерий Переверзев.

Железный пояс ранил кожу, провоцируя инфекционные процессы. Многие жены мучительно умирали от болезней, так и не дождавшись своих мужей. Но в истории брака известны и другие способы применения пояса верности.

Николай Неврев. Воспитанница

"Некий Конрад Эйхштедт издает книгу в 1405 году, то есть начало XV века, книга, всего лишь навсего, о фортификационных сооружениях европейских. То есть представьте, это всевозможные защиты стен городских, это всевозможные приспособления для отражения атак на эти стены, и так далее.

И в этой книге он впервые зарисовывает пояс, который он видит во Флоренции, этот пояс носят флорентийки от нападения на них, от сексуальных домогательств", - рассказывает Переверзев.

В древности общество было крайне патриархальным, и отношение к изменам во многом было навязано именно мужской психологией. Исследования ученых показали, в сознании мужчины его собственная неверность не воспринимается ужасным поступком, часто он вообще не склонен связывать свои похождения с серьезными чувствами.

Близость с другой женщиной может быть лишь физиологическим актом, и не более того. Но если изменяют ему, то это уже расценивается не как безобидная шалость.

"Мужчины более болезненно обычно воспринимают такие события, как измена супруги, потому что, опять же, мы вспоминаем о биологическом компоненте – рожают женщины. И в этом случае есть своего рода угроза своему воспроизводству: агрессия, то есть посягательство на территорию, на будущее", - утверждает врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Кстати, такой механизм поведения был присущ мужчинам и в первобытные времена. На заре человечества у мужчин и женщин уже были разные жизненные стратегии. Самка не торопилась с выбором партнера и проводила своего рода отбор, чтобы произвести здоровое и сильное потомство.

Самцу же было важно как можно быстрее продолжить свой род, поэтому женщина воспринималась как собственность. При любом посягательстве на избранницу самец реагировал крайне агрессивно, он должен был жестко отстаивать свое право на продолжение рода. Суровые условия существования древних людей и краткая продолжительность жизни вынуждали их действовать решительно.

Впрочем, особое отношение мужчин к изменам не означает, что женщина относится к ней проще. Как раз наоборот, во все времена измена была глубокой трагедией, которая переживалась тяжело и мучительно. Столь сильный эмоциональный ответ обусловлен физиологией.

Василий Пукирев. Прием приданого по росписи

"Во время сексуальных отношений у женщины больше вырабатывается окситоцина – гормона, отвечающего за привязанность. И женщина буквально врастает своей душой в своего избранника. И в этих случаях, конечно, разводы на психическом здоровье сказываются, потому что это бывают и реактивные депрессии, и тревожно-фобические расстройства, и, конечно, самооценка, очень часто бывает, падает существенно", - считает Евгений Кульгавчук.

Уважение к женщинам

И все же на протяжении всей истории брака оскорбленные чувства жен мало кого волновали. Как только девушка становилась законной супругой, она должна была полностью подчиниться воле мужа. Признаки матриархального общества можно встретить лишь на некоторых территориях обитания восточных славян. Из их древних обычаев следует, что к женщинам там относились с большим уважением, причем не только в браке, но и в обществе в целом.

"Более того, я хочу сказать, что постепенно с возрастом женщина в семье становилась очень важной, главной. И даже кое-где, мне лично с этим приходилось встречаться, есть отголоски таких древних достаточно по происхождению верований, когда мужчина, который достигал определенного возраста, скажем, где-то 60-65 лет, он уже был не нужен.

И нам очень часто рассказывали: "Вот, – говорит, – в прежние времена стариков лабанили". Их просто сажали на саночки, везли к оврагу, палкой так по лбу – и они в овраг этот на саночках их спускали", - рассказывает Екатерина Дорохова.

Такие истории, конечно же, исключение из правил. Даже в эпоху Просвещения, когда женщины получили больше государственных прав и свобод, общественный этикет предписывал им терпеть неверность мужа.

"Женщина заранее понимала, что это произойдет, и шла замуж, понимая, что она должна терпеть и прощать, что это работа как бы, еще одна работа, такой вот тяжелый труд. Поэтому мы встречаем в мемуарах понятие как "ужасная обязанность жены", "ужасная обязанность супруги", - считает кандидат исторических наук, доцент кафедры истории МосГУ Ольга Елисеева.

Здесь происходила вот еще какая печальная ситуация: женщина не имела права показать, что она знает. Если она показывает, что она знает о каких-то грехах своего супруга, то, как учили ее многочисленные матушки, он будет уже делать это на твоих глазах, фактически.

Фирс Журавлев. Перед венцом

Но не стоит думать, что женщина в браке всегда только проигрывала. Находясь в законных отношениях с мужчиной, она получала то, о чем мечтала с детства.

"Женщина, чаще всего, выходит замуж именно для того, чтобы получить огромную силу и огромную власть, которой у нее в девицах не было. Она получает фактически, она становится администратором всего этого немалого хозяйства.

И недаром все, кто описывал русских женщин этого периода, пишут, что они жестче мужчин, они гораздо жестче. Они умеют заставить свою челядь и своих мужиков слушаться себя. Мужчина практически все время служит. Но, тем не менее, чаще всего, женщины остаются в поместьях. Что они там делают? Они управляют", - утверждает Ольга Елисеева.

Кроме того, девушка того времени уже не была безмолвной жертвой и могла отказаться от замужества с тем, кто ей не мил. Чаще всего, при выборе суженого женщины смотрели на чин, поэтому в мужья было принято брать уже очень зрелых мужчин.

"Дело в том, что в Империи система чинов сопровождалась не только всеобщим уважением, не только блюда разносили по чинам, но длина шлейфа у невесты определялась, естественно, чинами ее супруга, высота прически определялась чинами супруга. На серебре или на золоте, или на фарфоре она будет есть, определялось чинами супруга", - говорит Елисеева.

И естественно, когда она видела перед собой орла, героя, красавца, пусть не с очень большими деньгами, но она понимала, что он дальше пойдет вверх по карьерной лестнице, конечно же, это могло служить стимулом для нее.

И все же современные женихи и невесты Европы могут считать себя, пожалуй, самыми счастливыми за всю многовековую историю брака. Никогда еще они не были столь свободными в своих правах и желаниях.

Современность по старым обычаям

Над современными парами больше не довлеет общественное мнение. Нынешние законы, в отличие от средневековых, позволяют довольно быстро и легко развестись. Сегодня влюбленные вообще могут жить в свободных союзах. Но грозит ли такая эволюция взглядов крахом института брака?

Джулио Розати. Свадьба

"Удивительные факты, по статистике женщин в браке больше, а мужчин в браке меньше. Когда социологи начали выяснять, по какой причине, все так называемые гражданские браки женщины оценивали следующим образом: что она замужем. Мужчина же считал, что "я пока живу с этой женщиной", - рассказывает Евгений Кульгавчук.

Как ни странно, но согласно тем же исследованиям, русские девушки, как 100 и 200 лет назад, в глубине души стремятся хоть раз в своей жизни выйти замуж по всем правилам. И люди, работающие в свадебной индустрии, это прекрасно знают.

"На мой взгляд, российские девушки ориентированы на институт брака, чего нет в других странах уже, такого вот явного института брака уже не существует. В Америке у нас феминистки, в Европе тоже, в общем, с этим все в порядке, очень поздно выходят замуж. У нас же девушки фактически с института мечтают стать невестой. Поэтому я думаю, что это именно такое традиционное воспитание, это наш такой уклад. В общем, это в нашем мозгу", - говорит дизайнер свадебных платьев Ольга Лоидис.

Несмотря на популярность свадебного обряда, сегодня брачующиеся иначе видят этот праздник, канувшие в века суеверия и страхи больше не мешают превращать свадьбу в торжество для себя, а не для родственников. Современный жених уже не боится последствий брачной ночи, а невеста не желает прятать свою красоту под платком.

"Наши невесты предпочитают как можно более открытый вырез на груди либо очень сильно вынутую спину. Невесты наши хотят выглядеть на свадьбе как никогда прекрасными, в этот день. И у российских девушек вот эта красота невероятная ассоциируется в первую очередь с обнаженностью", - утверждает Ольга Лоидис.

Несмотря на большую популярность в обществе свободных союзов и инфантилизацию мужского населения, ученые уверены, крах институту брака не грозит. Древняя привычка жениться никуда не денется, и свадьбы, как бы они ни выглядели еще лет через 100, будут справляться еще очень долго. Обычаи, формировавшиеся на протяжении многих тысяч лет, не могут так легко исчезнуть.