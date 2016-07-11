В "Аптекарском огороде" заменят похищенных осетров

Фото: пресс-служба ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" появятся новые осетровые рыбы взамен украденных несколько дней назад. 15 стерлядей и бестеров выпустят в квадратный бассейн с плавучими фикусами бонсай во вторник, 12 июля, сообщает пресс-служба сада.

Кража осетровых рыб из "Аптекарского огорода" случилась в ночь с 7 на 8 июля. Однако воры, скорее всего, не знали того, что их добыча ядовита и представляет смертельную угрозу для человека при употреблении внутрь.

Во избежание новых краж растений и животных "Аптекарский огород" ищет спонсора, готового помочь с ночной охраной и системой видеонаблюдения, которых до сих пор нет в старейшем ботаническом саду.

На протяжении года в "Аптекарском огороде" можно встретить более 50 видов различных зверей, включая птиц, рыб, земноводных и млекопитающих. Наибольшей популярностью у посетителей пользуются Цветочные коты, красноухие черепахи, японские карпы кои и красные утки-огари.



В начале мая дирекция "Аптекарского огорода" разрешила вход в сад с животными на руках.