Московский студент-наркодилер получил четыре года колонии

В Москве вынесли приговор наркодилеру, который продавал гашиш в столичных ВУЗах

Студент, занимавшейся продажей наркотиков в столичных вузах, приговорен к четырем годам колонии строго режима. 23-летний москвич был задержан с поличным при продаже гашиша.

Задержание Михаила Рождественского произошло в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Департамента военной контрразведки ФСБ и работниками МУРа. Он был пойман с поличным при продаже гашиша другому студенту – 23-летнему Арамаису Хачатряну.

"В ходе обыска по месту жительства сбытчика была обнаружена и изъята крупная партия гашиша. Также в квартире нашли электронные весы, упаковочный материал и другие подсобные предметы", – сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение, а также незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

Как было установлено оперативниками, Рожденственский распространял наркотики среди студентов и курсантов ведущих вузов Москвы, то есть средний возраст потребителей не превышал 25 лет.

Приговор молодому наркодилеру и его клиенту был оглашен в Савеловском районном суде 17 сентября. Рождественского приговорили к четырем годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Второй фигурант этого дела отделался условным сроком в один год.