В Москве создают стационары для лечения бомжей от туберкулеза

В Москве создают отделения для лечения бомжей от туберкулеза

В Москве создают специальные отделения для лечения бездомных от туберкулеза. Стационары будут работать в экспериментальном режиме до 1 июня.

Обследоваться и пройти курс лечения в подобном стационаре может любой человек. Даже тот, у которого нет прописки. По закону госпитализация и обследование лиц без определенного места жительства возможна только с их согласия.

Бомжей не только обследуют, но и кормят. Правда, только после похода к врачу. Почти у каждого пятого бездомного - туберкулез.

"Было обследовано 63 человека и выявлено 12 случаев туберкулеза. Все эти люди были госпитализированы", - сообщила заведующая отделением организации фтизиатрического обследования населения Москвы Наталья Веретенцева.

Стационары пока работают в тестовом режиме. Эксперимент продлится до 1 июня этого года.

Врачи посчитали, что в прошлом году из всех заболевших туберкулезом половина были бездомными или мигрантами.

За два года в Москве число жертв этой болезни снизилось на четверть. Однако каждую неделю в столице от нее умирает 8 человек. Врачи напоминают о необходимости ежегодно проходить флюорографию.