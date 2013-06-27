Полиция не нашла взрывное устройство на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что он находится у главного входа на ВВЦ с бомбой.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе московского главка полиции, сообщение поступило на службу "02" около 9 утра. На место незамедлительно выехали наряды полиции, но никакого взрывного устройства там обнаружено не было.

Позже полиция не нашла некоего "человека с бомбой" и теперь разыскивает сообщившего об угрозе.

Сотрудник пресс-службы напомнил, что заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва – это уголовно наказуемое деяние, максимальное наказание за которое составляет три года лишения свободы.