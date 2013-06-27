Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня 2013, 11:46

Безопасность

Полиция не нашла взрывное устройство на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что он находится у главного входа на ВВЦ с бомбой.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе московского главка полиции, сообщение поступило на службу "02" около 9 утра. На место незамедлительно выехали наряды полиции, но никакого взрывного устройства там обнаружено не было.

Позже полиция не нашла некоего "человека с бомбой" и теперь разыскивает сообщившего об угрозе.

Сотрудник пресс-службы напомнил, что заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва – это уголовно наказуемое деяние, максимальное наказание за которое составляет три года лишения свободы.

Сайты по теме


бомбы розыск телефонный терроризм чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика