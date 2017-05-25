Мастерскую для изготовления бомб нашли в доме смертника из Манчестера

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Мастерскую для производства взрывчатки обнаружили власти Великобритании в доме предполагаемого террориста-смертника из Манчестера Салмана Абеди, сообщает "Вести.Ru".

Обнаруженных там материалов хватило бы для изготовления еще нескольких бомб, заявил источник телеканала. Официальных подтверждений информации пока не поступало.

Ранее глава полиции Манчестера Иан Хопкинс заявил, что взрыв на стадионе "Манчестер Арена", организовала преступная сеть. Власти усилили поиски ответственной группировки.

Эксперт, знакомый с ходом расследования теракта, рассказал, что механизм взрывного устройства в Манчестере был похож на бомбы, использованные во время атаки в Брюсселе в 2016 году. По данным специалиста, Абеди, приехал к месту теракта на поезде, а пронести бомбу внутрь смог в рюкзаке.