Мастерскую для изготовления бомб нашли в доме смертника из Манчестера

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman
Мастерскую для производства взрывчатки обнаружили власти Великобритании в доме предполагаемого террориста-смертника из Манчестера Салмана Абеди, сообщает "Вести.Ru".
Обнаруженных там материалов хватило бы для изготовления еще нескольких бомб, заявил источник телеканала. Официальных подтверждений информации пока не поступало.
Ранее глава полиции Манчестера Иан Хопкинс заявил, что взрыв на стадионе "Манчестер Арена", организовала преступная сеть. Власти усилили поиски ответственной группировки.
Эксперт, знакомый с ходом расследования теракта, рассказал, что механизм взрывного устройства в Манчестере был похож на бомбы, использованные во время атаки в Брюсселе в 2016 году. По данным специалиста, Абеди, приехал к месту теракта на поезде, а пронести бомбу внутрь смог в рюкзаке.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.
Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По разным данным, пострадали от 50 до 59 человек.
Полиция установила личность исполнителя теракта. Позднее стало известно его имя – это 23-летний Салман Абеди.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Теракт в Манчестере стал местью за авиаудары, нанесенные международной коалицией во главе с США по позициям экстремистов в Ираке и Сирии.