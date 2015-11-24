Специалисты создали багажные бронеконтейнеры для самолетов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Европейские компании разработали бронированные багажные контейнеры для пассажирских самолетов. Они защитят от подрыва самодельных взрывных устройств на борту, сообщает "Интерфакс".

Новое изобретение называется Fly-Bag 2. Бронированный грузовой контейнер массой 20 килограммов способен выдержать такие последствия взрыва, как скачок давления, высокую температуру и повреждение осколками.

Испытания проводили на лайнерах: Boeing 747 и Airbus 321. В тестировании задействовали именно те бомбы, которые могут попасть в грузовой отсек самолета. В результате выяснилось, что бронеконтейнеры надежно защищают самолет от взрыва.

Уже начались мероприятия по продвижению разработки. Ожидается, что интерес к технологии проявят крупные авиаперевозчики.

Напомним, 31 октября разбился авиалайнер Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.

По данным следствия на борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. Его привели в действие при помощи часового механизма. Бомба была изготовлена из материалов, которые используют при промышленном производстве боеприпасов. Вероятно, это была одна из разновидностей пластита.

Также высказывалась версия использования алюминиевой банки из-под напитка для взрывного устройства, что вполне вероятно, так как ее корпус позволяет изготовить бомбу такой мощностью.