Рейсы из Киева в Москву задерживаются из-за сообщения о бомбе

ИТАР-ТАСС

Из-за сообщения о минировании киевского аэропорта "Борисполь" задержаны два рейса в Москву. Самолеты, которые должны были взлететь в 18.50 (19.50 мск), поднимутся в воздух с 20-минутным опозданием.

Во вторник, 21 августа, около пяти тысяч человек были эвакуированы из трех международных терминалов киевского аэропорта, сообщает РИА Новости.

Информация о минировании не подтвердилась. Сообщивший о заложенной в здании бомбе задержан.

Добавим, что в киевском аэропорту также задерживаются три рейса в Самару. Вылет самолетов отложен на 22.50 по местному времени.

Два рейса в Берлин перенесены на 18.00 (мск). Помимо этого, задержано прибытие в "Борисполь" рейсов из Женевы, Берлина и Вильнюса.