Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авиа и аэропорты

21 августа 2012, 18:42

Рейсы из Киева в Москву задерживаются из-за сообщения о бомбе

бомбы самолеты авиа и аэропорты

ИТАР-ТАСС

Из-за сообщения о минировании киевского аэропорта "Борисполь" задержаны два рейса в Москву. Самолеты, которые должны были взлететь в 18.50 (19.50 мск), поднимутся в воздух с 20-минутным опозданием.

Во вторник, 21 августа, около пяти тысяч человек были эвакуированы из трех международных терминалов киевского аэропорта, сообщает РИА Новости.

Информация о минировании не подтвердилась. Сообщивший о заложенной в здании бомбе задержан.

Добавим, что в киевском аэропорту также задерживаются три рейса в Самару. Вылет самолетов отложен на 22.50 по местному времени.

Два рейса в Берлин перенесены на 18.00 (мск). Помимо этого, задержано прибытие в "Борисполь" рейсов из Женевы, Берлина и Вильнюса.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать