Около станции метро в Бангкоке прогремел взрыв

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В столице Таиланда Бангкоке прогремел новый взрыв, сообщает МИА "Россия сегодня".

В результате теракта, произошедшего около метро, пострадавших нет. Полиция, находящаяся на месте происшествия, ищет взрывное устройство. Предположительно, неизвестный бросил взрывчатку в реку с моста в центральной части столицы Таиланда.

Днем ранее в деловом центре Бангкоке взорвалась бомба, в результате 25 человек погибли и более 100 ранены.

Взрыв произошел на перекрестке Ратчапрасонг в непосредственной близости от крупных магазинов и индуистского святилища. На месте работает следственная группа во главе с начальником городского управления полиции.

На месте было найдено еще два взрывных устройства, их разминируют саперы. Кто мог организовать теракт, пока не сообщается.