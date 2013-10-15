Задержан хулиган, сообщивший о бомбе в кафе в Коломне

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали телефонного хулигана, который накануне сообщил о готовящемся взрыве в кафе в Коломне. Злоумышленник 1968 года рождения ранее был судим за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Он признался, что сообщил о бомбе в связи с "неприязненными отношениями", передает "Интерфакс".

Сообщение о минировании кафе поступило около 16.00. Специалисты-кинологи обследовали указанную территорию, но не обнаружили взрывчатых веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о теракте".