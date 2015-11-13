Следователи из США рассказали о бомбе на борту А321

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На борту российского самолета, разбившегося на Синае, могло находиться взрывное устройство с таймером, установленным на два часа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Fox News.

Как именно участники расследования получили эти данные – через перехват переговоров между террористами или при осмотре деталей самолета, пока неизвестно.

Американские правоохранители, изучающие обстоятельства крушения, предполагают, что бомба взорвалась около линии подачи топлива, чтобы после взрыва загорелось горючее. Однако если этот вариант окажется верным, то следователи, возможно, не смогут отыскать следы взрывчатки на борту.

Еще одна версия предполагает установку бомбы, начиненной поражающими элементами. Ее взрыв мог привести к разгерметизации самолета.

Впрочем, американские следователи не могут с полной уверенностью сказать, что произошел именно взрыв – во время полета могла произойти поломка.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

8 ноября Владимир Путин подписал указ о временном запрете перелетов из России в Египет.