В торговом центре на Люблинской улице бомба не обнаружена

Взырвное устройство в ТЦ "Мариэль" не обнаружено

Угроза взрыва в торговом центре на юго-востоке Москвы оказалась ложной, взрывное устройство не найдено. Об этом M24.ru сообщили в столичном главке МВД.

Как сообщалось ранее, 11 мая из-за угрозы взрыва был эвакуирован торговый центр на Люблинской улице. Из здания были эвакуированы посетители и персонал.

Сейчас устанавливается личность звонившего. Напомним, за последние сутки это уже второй подобный случай на юго-востоке Москвы. В пятницу из-за звонка о бомбе был эвакуирован ТЦ "Марьинский пассаж" на Люблинской улице. Сообщение о минировании также оказалось ложным.